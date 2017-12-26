Зачем мне сигналят сзади? И что с этим делать?! Не бывает таких водителей, которым никогда не сигналили сзади… Ну разве что тем, которые на Феррари. Но давайте разбираться, что хотят эти нетерпеливые. Премиум-класс с пробегом. Чего стоит опасаться? Да, за миллион можно купить автомобиль престижной марки. И он даже будет в достойном состоянии, если вы все сделаете правильно. Наши рекомендации по выбору — в галерее. Если колеса разные — когда можно, а когда нет Ваш автомобиль по тем или иным причинам оказался с разными колесами. Как это отразится на реальном поведении автомобиля? И что по данному поводу говорится в ПДД?