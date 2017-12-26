Смотрим базу данных объявлений самого крупного сайта по продаже машин — auto.ru. Тут за миллион рублей можно купить множество автомобилей премиум-брендов. Не будем брать рухлядь и аварийные автомобили. Посмотрим на самые популярные и доступные модели, которые, конечно же, должны быть на ходу и в более-менее удовлетворительном техническом состоянии.
Премиум-класс с пробегом. Чего стоит опасаться?
Да, за миллион можно купить автомобиль престижной марки. И он даже будет в достойном состоянии, если вы все сделаете правильно. Наши рекомендации по выбору — в галерее.
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