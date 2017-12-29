Непогода способна осложнить жизнь автомобилиста. Разбираем дорожные ситуации, в которых может оказаться каждый.

Нерешительная зима и постоянное колебание температур вокруг нулевой отметки — все это не позволяет замерзнуть грунтовым дорогам. В результате примыкающие к грунтовкам асфальтовые дороги покрываются слоем грязи.





Итак, представьте ситуацию. Вы едете по мокрой дороге с разрешенной скоростью 90 км/ч. Впереди левый поворот. Подъезжая к нему, вы видите на встречной полосе автомобиль, водитель которого собирается повернуть налево на грунтовую дорогу. Судя по оставленным на асфальте следам, недавно оттуда выезжал трактор. Какие сложности могут возникнуть в данной ситуации и как поступите вы? Предлагаем проголосовать за оптимальный, на ваш взгляд, вариант ответа, а оценку всем возможным действиям водителя дадим на следующей странице.