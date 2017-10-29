Если шесть или семь лет назад вы собирались потратить на покупку автомобиля 700 тыс. руб., смотреть в сторону вторичного рынка не было необходимости. Вы легко могли приобрести упакованные Ford Focus или Opel Astra с любым типом кузова. А могли доплатить 50 тысяч и стать обладателем кроссовера SsangYong Actyon. Сегодня же, когда за аналогичную сумму предлагают лишь самые простые исполнения Соляриса, Рио, Поло и прочих Сандеро, путь на сайты объявлений по продаже подержанной техники кажется вполне оправданным шагом. Что же нас там ждет?

Давайте оговоримся сразу: несмотря на то, что за 700 тысяч можно приобрести автомобиль практически любого бренда, «ушатанные» Maserati Quattroporte, Porsche Cayenne без фар и Рэйндж Роверы с кривыми документами оставим энтузиастам. Мы выбираем автомобиль, который будет доставлять минимум хлопот и максимум радости. Не старше десяти лет. Чтобы структурировать результаты поиска, я разделил подходящие варианты на несколько категорий.

Максимально свежие бюджетные автомобили

Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Logan: если вам нужен максимально свежий автомобиль с гарантией — обратите внимание автомобиль из этого списка. Предложений — навалом. Можно быстро найти годовалый автомобиль с пробегом 15 000 — 30 000 км.

Этот вариант идеально подходит тем, кого устраивают бюджетные модели как таковые, но не устраивают бедные комплектации. Не сильно заморачиваясь поиском, можно найти щедро оснащенные Kia Rio или Hyundai Solaris, Volkswagen Polo или Skoda Rapid, Renault Logan или Sandero. И заплатить заметно меньше, чем официальные дилеры просят за аналогичные новые «пустышки». Как известно, именно в первые год-два автомобили активнее всего теряют в цене

Выбирая вариант из этой категории, можно и нужно рассчитывать на экземпляр из заботливых и единственных рук (идеально, если продавец будет частным), полностью в родной краске и с пробегом до 30 000 км. Повезет — найдете совсем свежий автомобиль с вдвое меньшим пробегом и запахом нового. С учетом количества подобных предложений поиск идеального экземпляра не займет много времени.

Поскольку все автомобили из этого списка будут гарантийными, не стану подробно расписывать конструктивные плюсы и минусы каждого. Лично я постарался бы избегать вариантов с роботом DSG (речь о Фольксвагенах и Шкодах) и воздержался от покупки Логана и Сандеро с автоматом. Надежность фольксвагеновского преселектива с сухим сцеплением все еще вызывает вопросы (подробнее об этом читайте в январском номере журнала «За рулем»). А Renault, оснащенные старой четырехступенчатой гидромеханикой DP2, «жрут» как не в себя: расход в городском цикле может достигать 14 л на сотню.

Выбирая Renault Logan/Sandero с 1,6-литровым 102-сильным мотором и 4-ступенчатым автоматом DP2, стоит помнить, что городской расход может достигать 14–15 литров на сотню. Если автомобиль в богатой комплектации, вы отсеиваете подавляющее большинство вариантов из-под таксистов.

Разумеется, несмотря на небольшой возраст машин, к подбору следует подойти с умом и осторожностью. Не брезгуйте помощью специалистов и пробивайте понравившийся вариант по всем возможным базам. Важно: топовая комплектация автоматически отфильтрует большинство экземпляров из-под таксистов. Но гарантий все же не даст.

Гольф-класс: чуть побольше и чуть постарше

Если представители предыдущей группы кажутся для вас слишком тесными или плебейскими (нужное подчеркнуть), делаем следующий шаг и рассматриваем автомобили гольф-класса. Выбор здесь едва ли не шире: Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Ford Focus, Opel Astra, Citroen C4, Renault Megane. Продолжать этот список можно достаточно долго.

Трехлетняя Skoda Octavia — один из наиболее предпочтительных вариантов в гольф-классе. Поскольку гарантии уже не будет, оптимальным выбором видится сочетание 1,6-литрового атмосферника и классического 6-ступенчатого автомата (либо механики).

Чудес не бывает: за больший простор и статусность придется расплачиваться годом выпуска. Каждый из этих автомобилей в бюджете до 700 000 рублей окажется на пару-тройку лет старше экземпляров из предыдущей категории. Соответственно, о гарантии можно забыть. Разве что, выбирая Kia cee’d или Hyundai Elantra/i30 с пятилетней гарантией, можно рассчитывать на какие-то ее «остатки». Возникает повод задуматься: покупать автомобиль на последние деньги или сосредоточиться на предложениях не дороже 650 000 рублей, отложив 50 тысяч на непредвиденные траты?

В остальном стратегия та же: вооружаемся магнитным толщиномером, всевозможными базами данных и отправляемся на поиск идеальной машины. Даже за 650 тысяч можно рассчитывать на автомобиль от первого собственника, с родным остеклением и в заводской краске. Хотя пара косметических окрасов в данном случае — не повод отказываться от покупки. По моему опыту, поиск подобного экземпляра «в состоянии новой машины» может занять несколько недель. Не все готовы тратить столько времени на регулярные осмотры.

Стоит ли бояться роботизированных трансмиссий — решайте сами. Своим друзьям я никогда не порекомендую покупку подержанного Фольксвагена, Шкоды или Форда с преселективом.

Величина пробега сильно зависит от выбранной модели, но в целом колеблется от 30 000 до 70 000 км. Если автомобиль был любим и обслуживался по регламенту, серьезные вложения не потребуются еще долго. Впрочем, я бы вновь с некоторой осторожностью подходил к моделям, оснащенным роботом (Golf, Octavia, Focus), избегал вариаторов (Renault Megane/Fluence, Nissan Sentra) и 4-ступенчатых автоматов AL4/DP2 (Megane/Fluence, Peugeot 308/Citroen C4).

Если же нацелитесь на бензиновый Peugeot 308/Citroen C4, не поленитесь посетить сервис и продиагностировать механизм газораспределения. Вне зависимости от модификации 1,6-литрового мотора, цепь может растягиваться на незначительных пробегах в районе 50 000 — 60 000 км. Если упустить момент и позволить фазам «уйти», можно попасть на дорогостоящий ремонт.

Кроссоверы масс-брендов

Впрочем, какой к черту гольф-класс, когда за аналогичную сумму можно приобрести кроссовер?! Да, поиск достойного экземпляра займет чуть больше времени, но при желании найти классный автомобиль вполне реально. Ниже я рассмотрел несколько ходовых вариантов. Из них вам и предстоит выбирать.

Выбор переднеприводных Кашкаев просто огромен. Причем можно подыскать довольно свежий экземпляр 2010–2011 годов выпуска. Полноприводные модификации, укладывающиеся в бюджет, заметно старше.

Хотите, удивлю сразу? Если вы нацеливались на Тойоту RAV4 — забудьте. Даже десятилетние экземпляры третьего поколения в приличном состоянии стоят дороже 700 тысяч рублей. Похожим образом обстоят дела и с Хондой CR-V. При особом упорстве подобрать неплохую десятилетку возможно, но пробег такой машины будет не меньше 130 000 км. Учитывая обилие более вкусных предложений других брендов, задайте себе вопрос: оно вам надо?

Если нацеливаться на максимально свежий экземпляр, посмотрите на Nissan Qashqai (встречаются даже семиместные Qashqai+2). В наш бюджет укладываются машины 2011–2013 годов выпуска с пробегами 60 000 — 80 000 км. На сайтах автомобильных объявлений подобных предложений пруд пруди. Правда, подавляющее большинство таких Ниссанов — переднеприводные.

Полноприводные Кашкаи за семьсот тысяч рублей — это десятилетние образцы с пробегами за 90 000 км. Ирония в том, что за те же деньги можно присмотреться к полноприводным Икс-трейлам с аналогичным пробегом. Учитывая возраст машины, я бы рекомендовал рассматривать варианты только на «палке». Конечно, можете назвать меня параноиком и связаться с вариатором, только не говорите потом, что вас не предупреждали.

Hyundai Tucson первого поколения (как и его близнец Kia Sportage второго поколения) смотрится достаточно архаично, однако на рынке полно достойных экземпляров с небольшими пробегами по цене 550 000 — 600 000 рублей. Атмосферные моторы, классический автомат. Если говорить о подержанной машине, конструктивная простота только на руку.

Неплохими двухпедальными вариантами с полноприводной трансмиссией мне видятся Suzuki Grand Vitara (2008–2011 годы, пробеги 60 000 — 90 000 км), Chevrolet Captiva (2009–2012, 80 000 — 90 000 км) и парочка Kia Sportage/Hyundai Tucson (2008–2009, 60 000 — 90 000 км). В распоряжении каждого из них — простые атмосферные моторы и надежные гидромеханические автоматы. Вдобавок, хороший экземпляр Kia или Hyundai можно найти за прилично меньшие деньги. Буквально за 550 000 — 600 000 рублей.

Премиальные седаны и хэтчбеки

Можно ли замахнуться на премиальный сегмент, располагая всего семью сотнями тысяч? Запросто! Однако надо понимать, что о пробеге до 100 000 км, единственном владельце и заводском окрасе в 99% случаев придется забыть. Готовы? Тогда пробежимся по алфавиту, начиная с Audi и заканчивая Volvo.

Выбирая между Audi A6 (C5) и Audi A4 (B8), я бы остановился на полноприводной «шестерке» с гидромеханическим автоматом. Переднеприводные «шестерки» и «четверки» (на фото) Audi оснащали вариаторами.

Audi. В имеющийся бюджет укладываются А4 в кузове B8 и A6 в кузове С6. Несмотря на то, что обе модели примерно одного возраста, А4 выглядит современнее. Впрочем, на этом ее плюсы заканчиваются. При прочих равных «шестерка» просторнее, лучше оснащена, но главное — на рынке достаточно предложений с полноприводной трансмиссией и классическим автоматом. Большинство же «четверок» — переднеприводные и оснащаются вариатором. Идеальным вариантом в нашем бюджете будет Audi A6 2007–2008 годов выпуска, с парой владельцев, парой косметических окрасов и родным пробегом в районе 120 000 — 130 000 км. Найти такой автомобиль вполне реально.

«Трешка» Е90 (на фото) или «пятерка» Е60? Сложный выбор... Найти неуставший экземпляр из-под аккуратного владельца будет непросто, но шансы есть наткнуться даже на 5-ю серию (на фото).

BMW. Фанаты этого бренда могут претендовать сразу на три модели: «единичку» (причем уже второго поколения — в кузове F20), «трешку» в кузове E90 и «пятерку» в кузове E60. Что предпочесть? Ответ зависит от ваших потребностей и целей использования. Первая серия будет самой свежей: при удачном раскладе можно надеяться на ухоженную машину 2012 или 2013 года выпуска с пробегом в районе 75 000 км. «Трешки по семьсот» в среднем на три-четыре года старше, к тому же поиск живой машины займет больше времени в силу специфики модели: целевая аудитория E90 ушатывает свои «болиды» чертовски талантливо. В какой-то степени это касается и «пятерок» Е60, но живые машины из-под аккуратных и солидных владельцев все же встречаются. Ищите экземпляр с родным пробегом до 130 000 км. Потратите немало времени, но результат того стоит.

Cadillac CTS второго поколения — один из самых харизматичных автомобилей нашей подборки. За 700 000 рублей встречаются варианты с родным пробегом до 100 000 км. Оптимальным выбором будет седан с 211-сильным 2,8-литровым мотором.

Cadillac. Здесь все предельно просто. Нашим параметрам удовлетворяют лишь две модели — BLS и CTS. Первая — тесный, с трескучим непремиальным салоном, да и вообще Saab 9–3. Вторая куда интереснее. Главное — найти экземпляр с 211-сильным 2,8-литровым мотором, ведь более мощный 3,6-литровый двигатель мощнее на сто сил. Ежегодный налог в 46 650 рублей — это почти 7% от стоимости машины. Стремитесь найти экземпляр с пробегом в районе 100 000 км от пары владельцев и не стесняйтесь торговаться. Продавцам приходится быть гибкими, ведь по сравнению с большой немецкой тройкой Cadillac — своего рода неликвид.

Infiniti. Ситуация с премиальным подразделением Ниссана еще проще. Вариантов в нашем бюджете фактически нет. Модели M35 и G35/G37 отметаем по причине конского транспортного налога. А чтобы пересчитать объявления по продаже 222-сильного седана G25, хватит пальцев одной руки. Даже если вы двупалый.

Ягуаров S-Type (на фото) и X-Type на вторичном рынке не слишком много, однако процент живых машин выше, чем в случае с представителями большой немецкой тройки.

Jaguar. Выбор среди «кошек» также невелик и по большому счету сводится к моделям X-Type и S-Type. Обеим будет около десяти лет отроду. Основной плюс этого варианта — в нишевости: найти неушатанный Джаг из-под аккуратного фаната проще, чем живые Mercedes-Benz, BMW или Audi тех же лет. Главный минус — в некоторой псевдопремиальности. Конструктивно «икс» и «эска» проще своих немецких конкурентов и едут не столь породисто. Впрочем, если вы хотите именно английский автомобиль, этот факт вас не слишком расстроит. Ценовой потолок для близкого к идеалу S-Type с пробегом в районе 90 000 км (поверьте, такие экземпляры встречаются) — 650 000 рублей. Для аналогичного «икса» — на сотню тысяч меньше. А вот засматриваться на модели XF и XJ с семью сотнями тысяч все же не стоит.

Lexus. Единственная модель Lexus, укладывающийся в наш бюджет и проходящая по возрастному цензу (10 лет), — компактный седан IS. Экземпляров в продаже навалом, но действительно хороший придется поискать. Большинство машин, предлагаемых по цене 700 000 рублей и ниже — откровенный хлам с мутной историей и скорректированным пробегом. При большом упорстве и везении можно подыскать неплохой седан с 2,5-литровым 208-сильным мотором, автоматом и 150 000 — 170 000 км на одометре. Но я бы сконцентрировался на других — более свежих и живых альтернативах.

«Ешка» W211 (на фото) конкурирует с более современной «цэшкой» W204. Что выберете вы? Может, все же дать дорогу молоденькому С-классу (на фото)?

Mercedes-Benz. Приобрести живой седан с трехлучевой звездой на капоте отнюдь не утопия. А выбирать придется между рестайлинговой глазастой «ешкой» в кузове W211 и более современной «цэшкой» с индексом W204. Не стоит рассчитывать на пробеги ниже 90 000 км, как и выбирать экземпляры с пробегами свыше 140 000 км. Кстати, о болячках этих моделей рассказывали мои коллеги: W211 и W204. Криминала там нет, но ознакомиться перед покупкой стоит.

Volvo S80 — отличный выбор в рамках бюджета. Если особенно повезет — за 700 000 рублей сможете найти практически идеальный экземпляр 2008–2009 годов. Именно за эти деньги автомобиль в отличном состоянии недавно продал мой коллега Михаил Колодочкин...

Volvo. И наконец, среди «шведов» нашим критериям удовлетворяют три модели: S40, S60 и S80. Наиболее разумным выбором мне видится старший седан. «Сороковки» дороги: при меньших габаритах цены на хорошие экземпляры достигают тех же 650 000 рублей. «Шестидесятки» второго поколения агрегатировались фордовским преселективом PowerShift, от которого шведы отказались в дальнейшем.

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Как говорил Форрест Гамп, «вот и все, что я могу рассказать о войне во Вьетнаме». Можно было выделить еще две группы — «премиальные кроссоверы» и «экзотика». Однако выбор в первой из них будет очень скромным — BMW X3 и Cadillac SRX первых поколений, а также Land Rover Freelander второго. Обзор же второй группы, напротив, может потянуть на целую статью. Так или иначе, желаем удачи в выборе! При грамотном подходе к подбору автомобиля бояться вторичного рынка совершенно не стоит.

Фото: компании-производители