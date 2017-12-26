Госавтоинспекция теперь выезжает лишь на серьезные аварии, а справки о дорожных происшествиях перестала выдавать вовсе. Как быть?

С пострадавшими и без

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В Правилах дорожного движения все аварии делятся на две группы — с пострадавшими и без оных. В первом случае не изменилось ровным счетом ничего. Пункт 2.6 Правил обязывает участников дорожно-транспортного происшествия вызвать сотрудников полиции и затем убрать поврежденные автомобили с проезжей части, если они мешают проезду других транспортных средств - конечно, при наличии такой возможности. Ведь когда у пострадавших серьезные травмы, лучше ничего не трогать.

Если же в аварии никто не пострадал, мы руководствуемся пунктом 2.6.1. В этом случае тоже нужно убрать с дороги машины, которые мешают проезду, - но сначала фиксируем их расположение после аварии. Сделать это можно с помощью смартфона. В крайнем случае допускается самостоятельное составление схемы происшествия. Но если упустишь какую-либо деталь или что-то неверно отметишь, из невиновного можешь превратиться в виноватого. Поэтому водители и не спешат убирать машины с дороги — даже штраф 1000 рублей (ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ) не пугает.

Звонить в полицию или оформлять самим?

Звонок обязателен, если вы не пришли к взаимному согласию в вопросе, кто прав, а кто нет. В этом случае сотрудник полиции зафиксирует аварию и сообщит, как дальше действовать: ожидать ли приезда инспектора или следовать на ближайший пост ДПС (в дежурную часть ГИБДД) для дальнейшего оформления.

Звонок необязателен, если у участников аварии нет разногласий. В этом случае можно оставить место ДТП, не опасаясь наказания, и проехать в ближайшее подразделение Гос­автоинспекции для оформления всех бумаг.

А можно оформить всё самим, не тревожа ГИБДД. Оформление по европротоколу разрешено лишь при определенных условиях: в аварии участвовало два автомобиля; разногласий нет; ущерб причинен только автомобилям; у каждого водителя есть полис ОСАГО; размер ущерба не превышает 50 тысяч рублей.

Полюбовно

Аварию можно и вовсе не оформлять! Тот же пункт 2.6.1 ПДД это позволяет. Если повреждены только автомобили, а у вас нет необходимости заниматься оформлением происшествия, можете просто разъехаться.

Такой вариант подойдет, если вы на месте договоритесь, к примеру, о компенсации ущерба и в дальнейшем не собираетесь обращаться за страховой выплатой. Получили деньги с виновника — и поехали дальше. А чтобы не было обвинений в оставлении места ДТП и неисполнении обязанностей в связи с аварией, нужно оформить расписку о том, что все вопросы насчет компенсации ущерба решены, претензий ни у кого нет, как нет и необходимости оформления документов о ДТП в соответствии с пунктом 2.6.1 ПДД.

Если приехал инспектор

Когда вы оформляете аварию по европротоколу, достаточно заполнить бланк извещения. Если же вы вызываете инспектора на место аварии или едете в ближайшее подразделение ГИБДД, необходимо получить ряд документов, без которых выплаты по страховке не видать.

С октября 2017 года гаишники не выдают справки о ДТП, а страховые компании могут их требовать. Дело в том, что в ранее действовавших правилах ОСАГО, которые были утверждены Правительством РФ еще в 2003 году, была прописана необходимость представления в страховую компанию справки о ДТП. Форма справки была утверждена приказом МВД. Так вот, это постановление правительства было отменено четыре года назад, и МВД, по сути, уже с этого момента не имело права выдавать справку того образца.

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Что же передавать в страховую для получения выплаты?

При оформлении ДТП инспектор определяет виновного в нарушении правил и вручает ему постановление о привлечении к ответственности, а пострадавшему дает копию.

Иногда инспектор решает вынести определение об отказе в возбуждении административного дела — когда нарушение есть, а наказание не предусмотрено или истек срок привлечения к ответственности.

Кроме этого, вам потребуется копия административного протокола (составляется, если на месте аварии инспектор не может определить виновника). Чтобы не допустить повальных отказов в выплатах, сотрудник ГИБДД в постановлении о правонарушении (в определении) указывает все необходимые сведения: где произошла авария, количество участников, их данные, ссылки на полисы ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) дал разъяснение страховым компаниям: следует принимать заявления от потерпевших и выплачивать компенсации без справки.

Скоро в правила ОСАГО должны внести изменения: требование о представлении справки отменят. Тогда и отказов в выплате не будет.