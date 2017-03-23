Тариф «Платона» увеличат лишь на четверть

Ранее ожидалось, что тариф с 15 апреля будет повышен вдвое. Однако сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок сказал о готовности «растянуть» льготный период.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности проиндексировать текущий тариф «Платона» лишь на 25%. До сих пор считалось, как дело вполне решенное, что с 15 апреля тариф будет увеличен с 1,53 до 3,06 рубля за километр пути.

«Я считаю, мы могли бы вот эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует, то есть отказаться в настоящий момент на время от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25% к установленному сегодня тарифу», — передает слова Дмитрия Медведева РИА Новости.

Более плавное увеличение тарифа даст возможность грузоперевозчикам лучше приспособиться к ситуации, увидеть ее сильные и слабые стороны, полагает премьер.

Также на встрече поднимался вопрос о повышенных штрафах за нерегистрацию в системе взимания платы с большегрузов, которые могут вступить в силу уже во втором полугодии. Дмитрий Медведев сказал по этому поводу, что, чтобы система работала честнее, и «это сейчас уже все признают», штрафы должны быть выше. Он сначала подпишет поручение об увеличении штрафов, а потом его можно будет воплотить в нормативный акт.

Сбор с большегрузов за проезд по федеральным трассам начали взимать с 15 ноября 2015 года.

Число зарегистрированных в системе «Платон» грузовых автомобилей продолжает расти. Кроме того, в начале 2017 года в России на 11,2% вырос объем грузооборота на автомобильном транспорте, отчитался недавно Росавтодор.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС