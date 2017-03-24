Медведев: Россия пока не готова к беспилотному транспорту

Об этом премьер-министр сказал сегодня на заседании коллегии Минпромторга. При этом он призывает не останавливаться в технологическом развитии.

Россия пока не готова к появлению на улицах страны беспилотных автомобилей и автобусов не только с человеческой, но и с нормативной точки зрения, считает Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что нет соответствующих нормативных актов, неясно, как их состыковать, некоторые ведомства вообще опасаются внедрения беспилотников, и это реальная проблема.

Но двигаться вперед все равно надо, мир стремительно меняется, и эксперты говорят о четвертой технологической революции. Речь не просто о переводе в «цифру», а о появлении полностью автономных управляющих интеллектуальных систем.

Сейчас Минпромторг курирует четыре связанные с этим дорожные карты: национальную технологическую инициативу, беспилотные автомобили, летательные морские аппараты и цифровые фабрики будущего.

  • Не все знают, что в России есть специалисты, которые разрабатывают уникальное программное обеспечение для систем автономного управления. С новыми технологиями познакомился наш автор.
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Фото: Александр Астафьев/ТАСС

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Комментарии (4)

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Россия не готова к безработице, демократии,исторической правде,гражданским протестам, кризису, смене власти, ядерной войне и тд.

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Ну вот, а я уже настроился... )))))
Давеча же обещали, что через пять лет все помчимся в светлое будущее на беспилотниках по идеальным дорогам к счастливому завтра )))))

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Миллиарды на беспилотники выделили, а результатов нет. Решили сказать «да ну их нафиг»

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не Россия, а планета Земля не готова. Я бы вообще начал с освоения беспилотниками Луны — там условия гораздо стабильнее, чем ежечасно меняющаяся погода на этом континенте.

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