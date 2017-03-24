Медведев: Россия пока не готова к беспилотному транспорту

Об этом премьер-министр сказал сегодня на заседании коллегии Минпромторга. При этом он призывает не останавливаться в технологическом развитии.

Россия пока не готова к появлению на улицах страны беспилотных автомобилей и автобусов не только с человеческой, но и с нормативной точки зрения, считает Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что нет соответствующих нормативных актов, неясно, как их состыковать, некоторые ведомства вообще опасаются внедрения беспилотников, и это реальная проблема.

Но двигаться вперед все равно надо, мир стремительно меняется, и эксперты говорят о четвертой технологической революции. Речь не просто о переводе в «цифру», а о появлении полностью автономных управляющих интеллектуальных систем.

Сейчас Минпромторг курирует четыре связанные с этим дорожные карты: национальную технологическую инициативу, беспилотные автомобили, летательные морские аппараты и цифровые фабрики будущего.

Не все знают, что в России есть специалисты, которые разрабатывают уникальное программное обеспечение для систем автономного управления. С новыми технологиями познакомился наш автор.

Российская компания «Бакулин Моторс Групп» представила минувшей осенью на «Транспортной неделе» в Гостином дворе смарткар MatrЁshka.



Фото: Александр Астафьев/ТАСС