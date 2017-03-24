Дальневосточная таможня забита автомобилями без ПТС

Импорт подержанных машин в Россию фактически закрыт: склады переполнены, люди теряют деньги и нервы. В последнее время мы постоянно слышим отчеты о том, как будет решаться проблема, но пока ситуация остается напряженной.

Один из складов временного хранения Дальневосточной таможни

В порту Владивостока заканчивается место для ввозимого б/у транспорта, сообщает портал drom.ru. И хотя власти Приморья обещали быстро решить проблему, на самом деле все невесело: фактически импорт подержанных автомобилей в Россию закрыт с 1 января 2017 года.

Действительно, некоторым машинам, ввезенным до 15 февраля 2017 года в порт «Владивосток», выдали ПТС, и владельцы даже смогли поставить транспорт на учет в местном МРЭО. Но все это было сделано в обход существующего законодательства, и впоследствии такие авто столкнутся с проблемами при совершении регистрационных действий: «кнопки» нет, а по закону должна быть.

Прас-лист хранения автомобилей на СВХ

Еще хуже владельцам автомобилей, которые были ввезены после 15 февраля, владивостокская таможня ПТС на них уже не выдает. Склады временного хранения (СВХ) забиты, сейчас, по сведениям издания, на них «заморожено» порядка 3000 машин. Тем временем курсы валют и цены на иномарки с пробегом в Японии сейчас выгодные, поэтому россияне, поверив обещаниям решить проблему, массово закупают подержанные автомобили и отправляют их в Россию. А между тем ошибка Минпромторга дорого обходится автовладельцам: за каждое транспортное средство, ожидающее ПТС на СВХ, приходится платить по 10 тысяч рублей за первый месяц и затем по 450 руб. в день.

Можно, конечно, увезти машину с таможенного склада, но тогда возникнут проблемы с ГИБДД, инспектор тут же остановит такой автомобиль и отправит на штрафстоянку. Забрать его оттуда будет крайне сложно, так как нормальных документов на него нет, только таможенная декларация. Единственная возможность вывезти автомобиль со СВХ — погрузить его на эвакуатор и так довезти до дома. Эта услуга обходится в 2500 руб.

Так выглядит упрощенное устройство ЭРА-ГЛОНАСС, которое будет устанавливаться на подержанные иномарки с 4 апреля.

Между тем, губернатор Приморья Владимир Миклушевский просит автолюбителей немного подождать: определенный порядок действий принят, оборудование автомобилей «эрой» начнется в начале апреля. Необходимо некоторое время для того, чтобы развернуть выпуск упрощенных устройств, первая партия появится в крае 4 апреля. С этого момента начнется установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки, и в течение самого короткого периода времени проблема будет снята, сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

Вчера состоялась торжественная установка упрощенного оборудования на первый автомобиль, которым стал подержанный Honda Accord. Присутствовавший на мероприятии врио гендиректора АО «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля сообщил, что обойдется ЭРА-ГЛОНАСС «лайт» с установкой в 10–30 тыс. рублей.

Об упрощенном порядке оборудования автомобилей «тревожной кнопкой» руководитель АО «ГЛОНАСС» рассказал на встрече с представителями автомобильного бизнеса Владивостока 22 марта.



Фото: drom.ru и администрации Приморского края