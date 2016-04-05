Новый административный регламент ГИБДД пока «полежит на полке»

С 1 апреля 2017 года должен был вступить в силу новый регламент по надзору за дорожным движением, разработанный МВД. Однако документ было решено доработать.

Как известно, ГУ ОБДД МВД России работает над обновлением административного регламента по надзору за дорожным движением, и с апреля он должен был вступить в силу, а до этого — с 31 января по 1 марта 2017 года, проходил процедуру общественного обсуждения на едином портале для размещения информации. По результатам обсуждения проект решено доработать.

Так, из документа исчезнут дублирующие нормы, которые касаются порядка проверки технического состояния транспортных средств, в том числе установленных на них тахографов. Из нового регламента исчезнет норма, запрещающая останавливать транспортные средства для проверки документов вне стационарных постов. В условиях сокращения штатной численности сотрудников это будет допустимо.

Появится норма, обязывающая сотрудника ГИБДД после освидетельствования на состояние опьянения, если оно проводилось на ближайшем посту ДПС и не выявило алкоголя у подозреваемого, препроводить водителя к его автомобилю.

Измененный документ будет снова размещен для ознакомления на портале regulation.gov.ru. Поскольку новый вариант требует согласования с другими федеральными ведомствами и проведения экспертизы, срок его введения откладывается.

Ранее мы писали, что регламент пришлось изменить в связи с поправками, внесенными в законы. Так, из него исключена норма о снятии номеров и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО.

Фото: Виктор Бартенев/ТАСС