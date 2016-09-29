На расстоянии удара: Maserati Levante подобрался к Porsche Cayenne Turbo

Компания Mansory уже представила свой «огненный» паркетник на базе Maserati Levante, а теперь громкое и веское слово сказала марка Novitec. Ее спорткар покруче будет!

В гамме «моденского трезубца» пока что не наблюдается экстремальной версии кроссовера Levante, способной бросить вызов Porsche Cayenne Turbo/ Turbo S, BMW X5 M и другим сумасшедшим паркетникам мощностью свыше 500 л.с. Так что нынче перед тюнерами стоит задача не просто усовершенствовать эффектный автомобиль, но и сделать то, что еще не осилил сам производитель. Вариант от Mansory, о котором мы некоторое время назад рассказывали, восхитит любителей эпатажа и, вероятно, разочарует довольно скромным повышением мощности. Альтернатива ему — Levante в трактовке Novitec, очевидно, в большей степени оправдывающий ожидания сорвиголов.

Топовый Levante S с 3,0-литровой «битурбошестеркой» мощностью 430 л.с. стал главным объектом для «атаки» тюнеров. Перепрошивка управляющего электронного блока повысила отдачу на 64 л.с. и 80 Нм — до 494 л.с. при 5300 об/мин и 660 Нм в диапазоне 1700–4900 об/мин. Спринт до сотни укладывается в 4,8 с (на 0,4 с быстрее базового «итальянца» и на 0,3 с медленнее стандартного Cayenne Turbo), а потолок максималки вырос с 264 до 272 км/ч. Novitec не стала откладывать доработки дизеля в долгий ящик. Агрегат объемом 3,0 л с перепрошитыми «мозгами» развивает 322 л.с. при 3800 об/мин против 275 л.с. у стандартного Maserati и 680 Нм при 2200 об/мин. Такой кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 6,2 с, на 0,2 с быстрее серийного красавца. А еще контора не прошла мимо 250-сильной модификации дизеля, которая ориентирована на рынок Италии: было 250 «лошадей» и 600 Нм, а стало 301 л.с. и 680 Нм. Дорожный просвет уменьшен на 25 мм.

Скороход Novitec не может похвастать дерзостью и напором спорткара, подготовленного в стенах Mansory, но в элегантности ему не откажешь. Изящный карбоновый обвес делает его стройнее, да и огромные 22-дюймовые колесные диски NM1 с покрышками размерностью 265/35 ZR 22 спереди и 295/30 ZR 22 сзади пришлись в самую масть.

Итальянская компания объявила отзыв кроссоверов Levante из-за риска возгорания по причине неудачно проложенной проводки под водительским сиденьем.

В перспективе в гамме Maserati Levante может появиться суперкроссовер, соперничающий с Porsche Cayenne Turbo S .



Фото: Novitec