Пока жена не видит: машину теперь можно купить в торговом центре

Марка Hyundai и ее официальный дилер ГК «Авилон» переходят на новый формат продаж. Вчера в столичном торговом центре «Метрополис» открылся Hyundai City Store — бутик, в котором автомобиль можно купить без посещения дилерского центра. Есть ли у этого эксперимента будущее?

Торжественную ленточку на открытии Hyundai City Store перерезали гендиректор «Хендэ Мотор СНГ» О Иккюн и председатель совета директоров ГК «Авилон» Андрей Павлович

В своем выступлении во время открытия Hyundai City Store исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев называл этот проект то будущим, то экспериментом. Хотя для корейской марки новый канал продаж далеко не первый (ранее подобные бутики Hyundai уже запустила в пяти странах мира, включая Англию и Испанию), делиться планами г-н Калицев не стал.

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А вот его коллега Александр Никонов, операционный директор «Авилона», стоявший у истоков проекта, охотно озвучил данные. В помещение площадью около 100 кв. м было инвестировано примерно 30 млн руб., которые, если все пойдет как надо (350–400 машин в год), окупятся через три года. Хотя на маржу сильно давит комиссия по эквайрингу (платежам при помощи банковских карт) — она для «Авилона» составляет 1,95%.

Что же представляет собой новое детище партнеров? Шоу-румом в привычном понимании назвать его сложно: в небольшом помещении разместился лишь новичок Hyundai — седан Solaris второго поколения. Впрочем, дистанционно предлагается купить не только его. Рядом с реальной моделью цифровые экраны с конфигураторами, на которых можно самостоятельно подобрать автомобиль из списка, оставить заявку на тест-драйв или тут же приобрести понравившуюся модель, оформив договор купли-продажи. Остаток средств и акт приема-передачи покупки откладываются до следующего визита, когда машина будет готова к выдаче.

Минимальная предоплата, которую нужно внести с карты, — 25 тыс. руб. Она позволит забронировать автомобиль и быть уверенным, что конкретная машина достанется именно вам. Такой способ покупки, уверены в Hyundai и «Авилоне», придется по вкусу клиентам торгового центра, который за год посещают около четверти миллиона посетителей.

Чтобы купить автомобиль в таком центре продаж, достаточно сконфигурировать его самостоятельно или при помощи специалиста

Конечно, вопросов в этой истории больше, чем ответов. Например, что до сих пор мешало клиентам того же «Авилона» воспользоваться интернет-покупкой автомобиля (эта услуга уже почти год доступна на сайте дилера) или оставить предзаказ, придя в стандартный автосалон? Ключевым моментом, отвечают партнеры, будет сам необычный формат магазина, его уютная атмосфера, при которой нет назойливых продавцов, а лишь консультанты по подбору. Клиенты здесь покупают без лишней суеты.

Россияне в последние годы действительно активно осваивают интернет-шопинг по прочим товарам, хотя 2016 год и был для Сети неудачным. Исследовательская компания Nielsen зафиксировала 12-процентное снижение активности в онлайн-продажах по основным группам товаров, таких как электроника, книги, музыка, косметика, путевки, билеты и продукты питания. Автомобилей, как видно, в этом списке нет. Большинству наших соотечественников нужно пощупать и понюхать то, за что предлагается выложить сотни тысяч рублей, да и доверие к официалам пока остается не на самом высоком уровне.

Компания Renault запустила прошлым летом в России систему онлайн-продаж. На данный момент удаленно оформить заказ можно только на кроссовер Kaptur.

Осенью 2015 года о своих планах продавать через интернет автомобили в России объявила и китайская Lifan. Помогает ей в этом процессе онлайн-площадка AliExpress.

А в США тем временем заработал первый автомат по продаже машин.

Фото: Hyundai и Артур Саруханов