Глава ГИБДД Виктор Нилов освобожден от занимаемой должности

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности… генерал-лейтенанта полиции Нилова Виктора Ивановича, начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Виктор Нилов занимал должность руководителя ГИБДД с июня 2011 года.

С 2003 по 2007 год он работал заместителем начальника управления, начальником 3-го отдела УГИБДД ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2008 по 2009 год был начальником управления правового регулирования, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества департамента ОБДД МВД России. В 2009 году Нилов некоторое время был помощником министра внутренних дел РФ, а с 2009 по 2011 год — заместителем начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России (начальником Управления анализа и выработки стратегических решений в области обеспечения безопасности дорожного движения).

Сообщения об отставке Нилова появились в СМИ еще 10 марта, однако тогда ГИБДД их опровергла. Кто возглавит ведомство после его ухода, пока официально не сообщается, но СМИ выяснили, что МВД России предложило на эту должность руководителя Управления МВД по Хабаровскому краю 43-летнего Михаила Черникова.

Фото: «За рулем»