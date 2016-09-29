Только в Китае: Ford S-Max по цене Лады Весты

Представленный на фотографиях минивэн — это, конечно, не Ford S-Max, а Lifan Xuanlang, о котором «За рулем» уже рассказывал. На этой неделе автомобиль стал доступен для заказа в Китае, цены — возмутительно низкие!

Прежде фирма Lifan не была замечена в столь беспардонном копировании чужого дизайна: кроссовер X60 первых лет выпуска, конечно, напоминал Тойоту RAV4, но не до степени смешения, а вот Xuanlang неискушенный автолюбитель сможет отличить от Форда S-Max только по шильдикам. Xuanlang чуть компактнее европейского прототипа, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза: длина — 4720 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1665 мм, колесная база — 2780 мм. Шасси попроще, чем у Форда: привод — только передний, задняя подвеска не многорычажная, а полузависимая с торсионной поперечной балкой.

Впервые Xuanlang появился на публике осенью прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу, а теперь стали известны цены и спецификации. Базовая версия с 1,8-литровым атмосферным бензиновым мотором (133 л.с., 178 Нм) и 5-ступенчатой механикой стоит всего лишь 69 800 юаней — это 577 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Для китайского минивэна предусмотрен также 2,0-литровый двигатель (141 л.с., 185 Нм), который идет в паре с 5-ступенчатой МКП либо вариатором. Топ-версия оснащается 1,5-литровым туромотором (141 л.с., 234 Нм) и 8-ступенчатым автоматом, за нее дилеры просят 106 800 юаней (883 тысячи рублей), при этом оснащение, как можно видеть по фотографиям, довольно щедрое: климат-контроль, кожаная обивка кресел, вставки под дерево, подогрев сидений, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, панорамная стеклянная крыша со сдвижной секцией, литые диски и прочие «навороты».

В России Lifan Xuanlang вряд ли появится — во-первых, компания Ford обидится (хотя S-Max у нас сейчас официально не продается) и пожалуется в Роскомнадзор, во-вторых, название у китайской модели оставляет слишком широкое поле для русскоязычной интерпретации… Впрочем, заменить шильдики — не проблема. Китайские кустари уже, к слову, вовсю штампуют для нового Лифана фордовские значки, чтобы Xuanlang визуально окончательно превратился в S-Max.

На этой неделе в Китае также стартовали продажи флагманского кросоовера фирмы Lifan с индексом X80. Дизайн у него самобытный, ни у кого не скопированный, а вот цены удивительно низкие даже по китайским меркам.

В прошлом году на российский рынок вышли две новинки от Лифана: компактный седан Solano II и рестайлинговый кроссовер X60. Цены на них весьма привлекательные, благодаря чему Lifan стал в 2016 году самым популярным китайским брендом в России: продажи по сравнению с 2015-м годом выросли на 15% (до 17 460 штук) при общем падении рынка на 11%.

Фото: autohome.com.cn