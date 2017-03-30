Древняя «трешка» BMW против Lamborghini: фокус!

Понты дороже денег: зачем Мерседесу понадобился завод в России? Из-за обвала рубля в России стало выгодно покупать машины премиум-класса, чем и воспользовались некоторые наши соотечественники, хранящие свои сбережения в долларах и евро. Однако с укреплением национальной валюты привлекательность таких вложений стала неочевидной, и продажи дорогих автомобилей устремились вниз. Впрочем, даже при падающем спросе производители премиальных иномарок умудряются не терять в доходах в нашей стране, где всегда найдутся желающие приобрести престижную машину за любые деньги. Гран-при «За рулем»: рождение Золотого Пегаса Золотой Пегас стал символом Гран-при «За рулем». Сегодня мы расскажем об его истории. Где кончается асфальт, или Что будет с российскими дорогами В Китае дороги строят из мусора, в Голландии — льют из пластика, собранного в океанских водах, в США дорожную одежду делают из отслуживших шин и шины же кладут в основание дороги. Какие из этих технологий годятся для России?