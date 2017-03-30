Древняя «трешка» BMW против Lamborghini: фокус!

Видео, опубликованное на youtube, служит очередным подтверждением того, сколь серьезную опасность для самооценки и душевного равновесия владельцев суперкаров таят так называемые sleepers, или «волки в овечьих шкурах». Lamborghini Huracan схлестнулся с допотопной E30 и уступил.
Конечно же, в дуэли с заднеприводной 580-сильной версией «итальянца» приняла участие никакая не M3 — при всем уважении и восхищении она не конкурент Lamborghini. Черное купе — это злющий тюнинг-кар, сменивший заводской двигатель на 5,0-литровый атмосферный V10, сделавший суперседан M5 E60 легендой и предметом культа. Кроме того, агрегат, развивающий 507 л.с. и 520 Нм, ставили на «эмку-сарай», купе и кабриолет M6 прошлого поколения. Интересно, чем бы закончился поединок на классическом отрезке в ¼ мили?
- BMW M3 E30 и ее вариации высоко ценятся среди коллекционеров, порой готовых отлистать за объект вожделения сумму, на которую можно купить современный спорткар.
- Подразделение BMW M разбавит гамму паркетников X3 нового поколения полноценной M-версией. Предполагалось, что она получит двигатель от M3/M4, но, по предварительным данным, агрегат у нее будет другой — нового поколения, развивающий свыше 450 л.с.
Фото, видео: YouTube