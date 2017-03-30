Составлен рейтинг региональных рынков новых легковых автомобилей

Исследование российского рынка по итогам января — февраля 2017 года показало, что среди регионов, входящих в топ-30, положительная динамика у 18.

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг крупнейших региональных рынков. За два месяца текущего года в России поставлено на учет 160,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ожидаемо на рынке лидируют Москва и Московская область, на долю которых приходится 24,3% всех регистраций. При этом продажи в столице снизились на 20%, до 25,1 тыс. шт., а в Подмосковье выросли на 3,7%, до 13,7 тыс. шт. На третьем месте располагается Санкт-Петербург — там продажи упали на 3,7% и составили 10,8 тыс. новых легковых автомобилей.

В десятку лидеров также вошли Татарстан (8,1 тыс. шт.; +9,1%), Краснодарский край (6,3 тыс. шт.; —2,4%), Башкортостан (5,8 тыс. шт.; +7,7%), Самарская (4,9 тыс. шт.; —12,8%), Ростовская (4,4 тыс. шт.; —2,8%), Свердловская (4,3 тыс. шт.; —1%) и Нижегородская (4,1 тыс. шт.; +2,8%) области.

В сумме эти регионы заняли более половины (54,5%) российского рынка новых легковых автомобилей. Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах. Самый высокий темп роста наблюдается в Пермском крае (+13,3%), Ярославской (+12,2%) и Ленинградской (+10,8%) областях. Больше всего рынок упал в Москве — на 20%, Самарской области (-12,8%) и Ставропольском крае (-10,8%).

Что касается продаж автомобилей по маркам, то согласно статистке AEB в феврале рынок демонстрировал разнонаправленную динамику : одни бренды хорошо прибавляли, продажи других уходили в минус.

Рынок грузовиков уверенно растет уже второй месяц. Так, в январе он прибавил 25,5%, в феврале — все 28%.

Так, в январе он прибавил 25,5%, в феврале — все 28%.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

