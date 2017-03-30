Дитя революции: Mercedes-Benz A-класса празднует 20-летний юбилей

В марте 1997 года на автосалоне в Женеве дебютировал революционный переднеприводный хэтчбек с двойным полом — Mercedes-Benz A-класса серии W 168. Позже стало очевидно, что этот автомобиль опередил свое время, и его современные преемники получили куда более традиционную компоновку.

Двойной, или так называемый сэндвич-пол, давал маленькому Мерседесу массу преимуществ, перечислим лишь основные. Во-первых, в него можно было напихать баков с водородом или аккумуляторных батареек — новые источники энергии тогда казались инженерам Daimler гораздо ближе к массовому производству, чем сегодня. Во-вторых, сэндвич-компоновка хорошо показала себя в краш-тестах, ведь заваленный набок силовой агрегат также располагался на уровне подполья и при ударе смещался в него, а не в салон. В-третьих, ровный пол давал свободу в расстановке мест: возможности трансформации были на уровне минивэнов.

Выход на рынок революционного А-класса, однако, огорчил знаменитый «лосиный» тест: во время его выполнения журналистами высокий автомобиль перевернулся или, как у нас говорят, «сделал уши». Скандал был мирового масштаба и обошелся немцам в кругленькую сумму: было принято решение включить в базовую комплектацию систему ESP, по тем временам довольно диковинную и недоступную для большинства моделей этого класса даже в виде опции.

В 2001 году «бэби-бенц» пережил рестайлинг и получил удлиненную на 170 мм версию — вся прибавка пошла на пользу пассажиров второго ряда.

В 2004 году на смену первому А-классу пришел автомобиль второго поколения с заводским индексом W 169, он сохранил сэндвичевую компоновку, но удлиненной версии больше не было, вместо нее Daimler выпустил более крупный Mercedes-Benz В-класса.

При следующей итерации Мерседесы А- и В-класса утратили двойной пол — производитель решил предложить покупателям более традиционные машины. Достойный уровень пассивной безопасности они обеспечивают и без двойного пола, а управляются за счет более низко расположенного центра тяжести лучше. «Зеленые» технологии за двадцать лет так и не стали массовыми, хотя сэндвич-компоновка для них по-прежнему актуальна и, между прочим, прекрасно живет и здравствует в Китае: там с 2014 года на базе Мерседеса В-класса первого поколения выпускается электромобиль Denza.

A-класс первого поколения разошелся по миру более чем 1,1-миллионным тиражом, большинство машин были выпущены в Германии, 63 448 экземпляров произвел завод в Бразилии.

Mercedes-Benz A-класса четвертого поколения уже не за горами: в январе Daimler пролил свет на его дизайн в виде скульптуры Aesthetics A.

Фото: Daimler