«Псевдолендровер» Changan выходит на старт

Еще один дебютант Шанхайского мотор-шоу в апреле — компактный кроссовер Changan CS55, чей облик вызывает определенные ассоциации с британскими SUV.

Топовый кроссовер Changan CS95, вышедший на местный рынок, неуловимо напоминает продукцию марки Land Rover, и новый CS55, который покажут в Шанхае, не исключение. Прямого копирования, как в случае с печально известным Landwind X7, срисованным с Эвока, не наблюдается — дизайнеры ограничились, скажем так, цитатами. К ним, в частности, относится характер задних стоек. Хорош CS55 или нет — дело вкуса, но нам он кажется далеко не худшим кроссовером Поднебесной с точки зрения дизайна.

Технически Changan почти не выделяется на фоне огромной армии своих земляков. По габаритам это компактный паркетник чистой воды: длина равна 4500 мм, колесная база — 2650 мм, ширина — 1855 мм, а высота — 1690 мм. Разнообразием вариантов гамма двигателей, очевидно, похвастать не сможет. По данным интернет-ресурса CarNewsChina, в номенклатуру вооружения войдет «турбочетверка» объемом 1,5 л (156 л.с. и 215 Нм), сочетающаяся с 6-ступенчатой механикой или автоматом. На рынке автомобиль появится в третьем квартале текущего года. Самое доступное исполнение потянет примерно на 90 000 юаней (около 736 000 рублей), а топовый кроссовер обойдется в 110 000 юаней (906 000 рублей).

Changan успела также обновить младший кроссовер CS35, пользующийся большой популярностью у себя на родине.

CS35, Интересные виды компания Changan имеет на будущее. В частности, планируется разработка беспилотного автомобиля



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Фото: autohome.com.cn