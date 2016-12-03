Энцо перевернулся бы в гробу: Ford 1932 года с двигателем Ferrari

Кто сказал, что каноничный хот-род на базе довоенного Форда непременно должен быть с фордовским двигателем? Но эта алая машина, кажется, перешла грань допустимого и здравого смысла.

Кастомайзеры, создающие хот-роды, как и тюнеры, ставящие джиэмовские «восьмерки» в Mazda RX-7, не всегда страдают рефлексией по поводу технического единообразия. В Штатах можно встретить «трехоконный» Ford тридцатых годов с двигателями Chevrolet и Chrysler. А один из самых ярких примеров «неверности бренду» — тот самый «Little Deuce Coupe», о котором пели The Beach Boys. Бело-синий хот-род, украсивший обложку их четвертого альбома, был вовсе не с 3,6-литровым нижнеклапанным Flathead V8, как говорится в тексте композиции, а с «восьмеркой» Oldsmobile. Но хот-род, продающийся на сайте JamesEdition, — разговор особый.

Традиционный красный цвет спорткаров из Маранелло и шильдики с гарцующим жеребцом выглядят диковато на «американце». Впрочем, двигатель удивляет гораздо сильнее. Здесь «восьмерка» Ferrari объемом 2,9 л от великолепных спорткаров 308 GTB/GTS 70-80-х годов. Стандартный агрегат выдавал максимум 240 л.с. в 32-клапанной версии, а на хот-роде он «слегка» помощнее — два турбонагнетателя, один вид которых служит настоящим украшением передка, повысили отдачу до 950 л.с. Коробка передач механическая 6-ступенчатая Tremec.

Итальянское «сердце» — не единственная интересная черта автомобиля, у него особенностей не море, а океан. Кузов только напоминает заводской, но изготовлен из стеклопластика. В подвеске (сзади независимая схема) применены компоненты KW, а на задней оси установлены 15-дюймовые тормозные диски и четырехпоршневые суппорты. Оказавшись в салоне, сразу понимаешь, для каких целей и задач построен этот хот-род, интерьер которого обвивает каркас безопасности, а спортивные кресла с пятиточечными ремнями безопасности манят в свои объятия. Если еще есть сомнения, то их развеют слики. Стоимость под стать серьезности модификаций — без малого 250 000 долларов.

Бывают случаи, когда тюнеры вдохновляются одними автомобилями, чтобы переделать совершенно другие. Так, в частности, произошло с Ford Bronco первого поколения.

На аукционе Mecum в мае продадут самое первое купе Mustang с серийным номером 00002.



Фото: JamesEdition