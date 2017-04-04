В Астрахани бандиты расстреляли двух сотрудников ДПС

Как покупали машины в СССР? Сложно ли было приобрести автомобиль полвека назад? А продать? И почем, кстати? Летние шины 225/45 R17: сравниваем 12 комплектов В такие шины обычно обувают мощные версии быстрых машин гольф-класса. А еще это самый доступный и распространенный тюнинг: на широких «лаптях» даже недорогой автомобиль выглядит куда круче. Итак, испытываем и расставляем по местам 12 моделей летних шин размерностью 225/45 R17. Девять шин из двенадцати у нас на тестах побывали впервые! Как не попасть в аварию с мотоциклистом? Весной на дорогах появляются новые участники движения. Они передвигаются на двух колесах и более уязвимы, чем защищенные металлом водители автомобилей. К наступлению мотосезона мы подготовили схемы типичных аварий с участием мотоциклистов. Ознакомиться с этой информацией полезно всем водителям.