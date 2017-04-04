В Астрахани бандиты расстреляли двух сотрудников ДПС

4 апреля в 00 часов 27 минут в Ленинском районе Астрахани вооруженные бандиты открыли огонь по двум сотрудникам ДПС, вызванным на место ДТП. Сообщение об аварии ранее поступило в Госавтоинспекцию. От полученных ранений инспекторы скончались, а преступники, завладев их табельным оружием, скрылись на коммерческом автомобиле с номерными знаками Н340ОК 05 (регион Дагестан).
ГАЗель, на которой передвигались предполагаемые злоумышленники, через некоторое время была обнаружена. По факту убийства в розыск объявлены семь человек, все они жители Астраханской области и Дагестана. Список подозреваемых размещен на сайте СУ Следственного комитета по Астраханской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 317, 226 и 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов). На месте преступления работает следственно-оперативная группа, которую возглавляет руководитель следственного управления по Астраханской области, а также сотрудники УФСБ и УМВД.
В связи с происшествием в Астраханской области состоялось экстренное заседание региональной антитеррористической комиссии, на котором губернатор области Александр Жилкин сообщил, что к убийству причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов. Он призвал жителей области быть бдительными, сообщать всю имеющуюся информацию об этом преступлении, но не предпринимать никаких самостоятельных действий, так как преступники вооружены и очень опасны.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС