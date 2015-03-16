Elekta, ты прекрасна: редчайшая «пятерка» BMW E34 по цене новой M3

Баварские «сараи» 5-й серии восхитительны, но этот темно-зеленый красавец еще и услада для коллекционера. Шутка ли — таких M5 Touring было выпущено всего двадцать штук!

Суперуниверсалы M5 предлагались только в «кузове» E34 и с внутризаводским индексом E61. Редкие автомобили! «Шестидесяток» с 5,0-литровой десятицилиндровой «мельницей» мощностью 507 л.с. выпустили в количестве 1025 экземпляров (седанов произведено почти на порядок больше), а M5 E34 и того меньше — всего 891 автомобиль. Из них 209 экземпляров получило более поздний 340-сильный рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,8 л, работающий в паре с 6-ступенчатой механикой. В этой когорте была и спецверсия Elekta, встретить которую чуть проще, чем марсианина.

Она была ориентирована на рынок Италии и вышла в количестве 20 экземпляров. Правда, автомобиль, выставленный на онлайн-площадку Bringatrailer, колесит отнюдь не по Апеннинскому полуострову — его занесло аж в Калифорнию! Это шестая по счету выпущенная Elekta темно-зеленого цвета с коричневым салоном (половина машин из партии красовались подобной комбинацией, а другая — «серебром» и синим интерьером). Редкий «биммер» привез в «Золотой штат» его второй владелец в 2005 году, и с тех пор автомобиль успел еще раз сменить хозяина. Нынешний обладатель за полтора года проехал около 3200 км и теперь выставил BMW на продажу. Общий пробег — в районе 125 000 км, состояние образцовое. Также имеется сертификат BMW Classic и сервисные чеки, свидетельствующие о том, что на машине не экономили. Есть и апгрейды, например, более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости и тормозная система помощнее. Окончательная цена явно превысит 60 000 долларов, за которые в Штатах можно купить новый суперседан BMW M3.

Еще один уникальный BMW, выставленный на продажу за последнее время, — M5 E28. едва ли не самые редкие из «эмок»-седанов.

выставленный на продажу за последнее время, — едва ли не самые редкие из «эмок»-седанов. Кроме того, некоторое время назад продавалась уникальная Alpina B10 Bi-Turbo на базе «пятерки» E34.

Фото: Bringatrailer