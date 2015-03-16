Hyundai размышляет над производством двигателей в России

О возможности локализации двигателей в РФ рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов. Существует два варианта развития событий.

«У Hyundai сейчас в России нет производства двигателей, они рассматривают варианты запуска их производства. У них есть две возможности: первая — построить полностью с нуля завод двигателей, вторая — разместить необходимый объем на заводе по производству двигателей, например, в Калуге ( VW ), либо в Татарстане, в Алабуге ( Ford ), либо на АВТОВАЗе», — передает слова Морозова агентство ТАСС.

Чиновник также отметил, что Минпромторг старается создать производителю все условия для углубления локализации. На его взгляд, второй вариант предпочтительнее, так как потребует меньших вложений, ведь тогда не нужно было бы строить новое здание и закупать базовое оборудование.

Hyundai выпускает автомобили в России на собственном предприятии, расположенном в Санкт-Петербурге, и на калининградском «Автоторе». В Питере выпускают модели Solaris, Creta и Kia Rio, а на «Автоторе» собирают i40, Elantra, Santa Fe, Genesis и Equus.

Предприятие экспортирует часть своей продукции на рынки Белоруссии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Молдавии, Армении, Киргизии, Ливана и Египта.

Скоро Hyundai обещает представить свой самый маленький кроссовер Kona . Продажи паркетника должны стартовать в Европе летом этого года, доберется ли малыш B-класса до России, пока неизвестно.

Недавно в ТРК «Метрополис» открылся первый Hyundai-бутик, в котором автомобиль можно купить с помощью интернета, не посещая дилерский центр.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС