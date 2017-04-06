Раллийный грузовик: Chevrolet «зарядила» Tahoe

В Chevrolet решили бросить вызов тюнерам и представили специальное исполнение внедорожника Tahoe. «Летающий кирпич» способен достичь сотни в пределах 6 секунд.

Конечно, за монстром Tahoe HPE500 от Hennessey Performance новинка не угонится, но запросы среднестатистического пользователя, желающего «горяченького», удовлетворит полностью. Модификация называется RST, то бишь Rally Sport Truck, и ориентирована на рынок Нового Света. Россиян оставили без трака-спорткара? И да, и нет.Дело в то, что на отечественном рынке великан предлагается с 6,2-литровой «восьмеркой» EcoTec3 (409 л.с. и 610 Нм), которая до недавних пор являлась предметом гордости именно российской спецификации — в Штатах Tahoe довольствовался лишь 355-сильным двигателем «пять и три». RST заполняет пробел и предлагает аудитории более крупнообъемный агрегат, работающий в паре с новым 10-ступенчатым автоматом Hydra-Matic 10L80. Прежде эту коробку передач представили на Camaro ZL1. А еще ею располагает спортпикап Ford F-150 Raptor, поскольку разработана АКП совместными усилиями двух концернов-соперников. «Восьмерка» выдыхает через выпускной тракт Borla, прибавивший 7–10 «лошадей», и развивает 420 л.с. и 624 Нм. С мотором-атлетом и новым автоматом Chevy достигает сотни в пределах 6 с. Для сравнения, Tahoe для российского рынка ускоряется за 6,8 с.

Современный Chevy, относящийся к четвертому поколению модели, совершил рывок в плане управляемости, а манеры спортверсии, очевидно, еще лучше, благо исполнение RST подразумевает комплексный апгрейд. В оснащение входят амортизаторы Magnetic Ride Control с измененными параметрами и более мощные передние тормоза — 410-миллиметровые диски и шестипоршневые суппорты. Дабы соседи по потоку знали, что с этим внедорожником шутки плохи, он почти полностью лишен хромированной отделки и отличается 22-дюймовыми колесными дисками особого дизайна с покрышками Bridgestone 285/45 R 22. Кроме Tahoe опцию RST получит легендарный Chevy Suburban.

Chevrolet Tahoe вошел в перечень моделей, наибольший процент которых способен выхаживать по 300 тысяч километров и более.

Американское подразделение представило версию LE маслкара Camaro ZL1. На сегодняшний день это самый «управляемый» и быстрый Camaro шестого поколения.

Фото: Chevrolet