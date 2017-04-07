Клиент, не уйдешь: Subaru комплексно модернизировала Outback

На Нью-Йоркском мотор-шоу совсем еще молодой Subaru Outback пятого поколения предстанет изрядно обновившимся. Изменения касаются не только экстерьера и опций комфорта, но и технической начинки.

Не рановато ли обновился нынешний Аутбэк? Автомобиль появился в 2014 году и на ключевом американском рынке чувствует себя прекрасно: за прошлый год дилеры отгрузили 182 898 кросс-универсалов, и это лучший результат в истории модели. Конкурент в лице Volvo XC70 за аналогичный период разошелся в количестве 5419 штук. Почувствуйте, как говорится, разницу. Но совершенствоваться никогда не рано.

«Сарай» приедет на Нью-Йоркский автосалон заметно посвежевшим. Снаружи — измененная графика головной оптики (к слову, теперь предлагаются светодиодные фары, «следующие» за поворотом руля), переиначенный бампер с более прихотливыми накладками из неокрашенного пластика. Интерьер облагорожен улучшенными материалами отделки. Другие передние окна, более аэродинамичные корпуса зеркал заднего вида и дополнительная шумоизоляция задних колесных арок способствуют тишине на борту. Свой вклад внес модифицированный вариатор с новой цепью и другим электронным управлением, который имитирует семь ступеней: он оперирует тише и плавнее. Система кондиционирования модернизирована — теперь она быстрее охлаждает внутреннее пространство. За доплату предлагается 8-дюймовый монитор мультимедийной системы.

Подвеска с новыми амортизаторами теперь обеспечивает улучшенную плавность хода. Кроме того, перенастроен электроусилитель руля и внесены коррективы в тормозную систему. Универсал подтянулся по ездовому и акустическому комфорту, а его манеры теперь, очевидно, доставляют еще больше удовольствия. Моторы прежние — 2,5-литровый четырехцилиндровый мощностью 175 л.с. и «шестерка» объемом 3,6 л, развивающая 256 л.с.

Новшества рестайлингового Аутбека фактически те же, что и у модернизированного Subaru Legacy, который представили на Чикагском автосалоне в конце прошлого года.

В рамках Женевского мотор-шоу состоялась премьера паркетника Subaru XV нового поколения.

Фото: Subaru