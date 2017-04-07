Вот так повезло! Ангел-хранитель приехал на скорой

Загородная дорога, на большом участке идут восстановительные работы, машины еле плетутся, но вот ремонтируемый участок позади, и торопыга на купе Mazda MX-3 (по всей видимости!) резко прибавляет газку. Но далеко уехать ему не удается, очень быстро он оказывается в ближайшем кювете.
Неясно, в каком состоянии находился водитель, но помощь он получил мгновенно: во встречном направлении как раз в это время двигалась скорая помощь. Дело, вероятно, происходило в Турции, если судить по надписи на медицинском автомобиле: стандартная зеркальная Ambulance здесь выглядит как Ambulans, как принято в этой стране.
Любопытно, что мнения пользователей соцсети на счет того, повезло или нет водителю, разделились. Все зависит от того, как посмотреть на эту ситуацию: да, «спортсмен» вылетел с дороги и, судя по всему, легкими ушибами не отделался. Но скорая-то будто к нему ехала! А ведь могло это случиться и ночью на безлюдной дороге, где помощи ждать было бы неоткуда.
В любом случае есть надежда, что на этот раз все для водителя завершилось благополучно и впредь лихачить он будет аккуратнее, ведь не всегда за ним по пятам будет следовать его «ангел-хранитель».
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Фото: youtube