Мажор-перформанс: бывший мэр подрифтовал на Ferrari в торговом центре

Заезд состоялся в ночь с 9 на 10 апреля. Согласно легенде, перед самым закрытием в торгово-развлекательный комплекс «Весна» через погрузочную зону ворвался красный Ferrari и в течение 20 минут носился по нему, эффектно дрифтуя в опасной близости от беспомощных охранников. Один из них, пытаясь голыми руками остановить мощную итальянскую машину, совершил кульбит и якобы получил ушибы, однако в официальной хронике столичной полиции данный инцидент никак не зафиксирован.
Опытные интернет-пользователи быстро поняли, что видео постановочное. Позже выяснилось, что автомобилем управлял экс-мэр Архангельска Александр Донской и данную акцию он посвятил одной своей подруге, которая позиционирует себя как мастер перформансов.
Чего только не сделаешь ради симпатичной барышни, особенно когда есть деньги, связи и техника, вот только после серии скандальных заездов золотой молодежи в Москве подобное шоу сложно назвать благообразным. Александр Донской, впрочем, уже зарекомендовал себя как экстремальный шоумен: по данным архангельского информационного агентства «Двина-Информ», отслеживающего творческий путь бывшего градоначальника, прошлым летом любитель перформансов совершил пешую прогулку в трусах со следами фекалий по московскому Арбату. Также он известен как создатель расположенных на Арбате музеев эротики и смерти.
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Фото, видео: 360tv.ru