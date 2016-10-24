При Никсоне такого не было: Dodge Challenger SRT Demon представлен официально

Demon — это не просто экстремальный Challenger, но самый крутой маслкар в истории Америки, один из самых динамичных автомобилей планеты, обладатель самого мощного мотора V8 среди серийных машин и дрэговый монстр для дорог общего пользования. А еще он умеет отрывать передние колеса от земли!

Последние месяцы крайслеровцы «мариновали» аудиторию тизерным сериалом об SRT Demon и наконец представили неординарный автомобиль в рамках Нью-Йоркского мотор-шоу. Challenger нередко критикуют, мол, этот увалень на Нюрбургринге не угонится за Camaro и, вообще, его удел — гонять на 402 метра. Пусть так, но теперь джиэмовскому сопернику не рекомендуется появляться на дрэгстрипах, ибо новый Dodge сожрет его с потрохами и не подавится. И не его одного!

Подобной убойной динамикой не обладает ни один серийный маслкар! Да и какие к черту «детройтские мускулы»?! Тут гиперкарами попахивает: разгон до 96 км/ч (60 миль/ч) за 2,3 с, «прожиг» ¼ мили за 9,65 с и 225 км/ч на финише! Невероятные показатели для серийной машины. Как FCA умудрились построить это чудо? Hellcat был «атакован» инженерами со всех сторон, да так, что от «атлета» осталось немногое. Прежде всего, они облегчили его, снизив массу примерно на 105 кг. В частности, купе утратило шумоизоляцию, 16 динамиков акустической системы с усилителем и парктроник, получило более легкие тормозные механизмы (алюминиевые четырехпоршневые суппорты и 360-миллиметровые диски), другие стабилизаторы поперечной устойчивости и имеет лишь водительское кресло. Конечно, клиент может заказать все это оборудование, но зачем?

Двигатель V8 объемом 6,2 л у стандартного Хэллкэта развивает 707 сумасшедших «лошадей», но демонический Dodge продвинулся в вопросах отдачи заметно дальше. «Восьмерка» полностью модифицирована: обрела механический нагнетатель увеличенного объема (2,7 л против 2,4 л), более производительную топливную систему с двумя насосами, модифицированный клапанный механизм, усиленные поршни и шатуны, а также систему впуска с тремя источниками воздуха для воздушного фильтра — не только через огромный воздухозаборник на капоте, но также сквозь фару со стороны водителя и прорезь в районе колесной арки. Слово «впервые» наилучшим образом характеризует конструктивные особенности Демона. Так, производитель утверждает, что в мире еще не было серийного автомобиля, допущенного к эксплуатации на дорогах общего пользования, который питался бы смесью обычного бензина и высокооктанового гоночного топлива. Правда, подобный коктейль можно заливать лишь в машины с опциональным управляющим блоком. Как и Hellcat, Demon имеет несколько ключей, ограничивающих мощность: с черным двигатель не выдаст свыше 500 л.с., зато красный откроет доступ к 808 л.с. и 972 Нм, а с «высокооктановыми мозгами» агрегат развивает 840 л.с. и 1044 Нм! В числе интересных особенностей также числится система SRT Power Chiller, которая, по сути, завязывает кондиционер на охлаждение механического нагнетателя. Коробка передач, как и у Хэллкэта, 8-ступенчатая ZF 8HP90, именуемая по крайслеровской традиции TorqueFlite, и элементы трансмиссии адаптированы под возросшие нагрузки и прямое назначение автомобиля.

Стартовый рывок Демона мощнейший! Пилот испытывает рекордную перегрузку в 1,8 g, а передние колеса тем временем висят в воздухе! Да-да, супер-Challenger установил мировой рекорд по вилли для серийного автомобиля — пусть в Книге Гиннесса и записаны 89 см, но впечатляет. Все это обеспечивает ряд систем, невиданных доселе на заводской машине. В их числе дрэговый лонч-контроль TransBrake, блокирующий выходной вал коробки передач и позволяющий стартовать не с двух педалей, а используя подрулевые лепестки в качестве «курка». Благодаря ему время реакции, то есть промежуток между зеленым сигналом гоночного светофора и непосредственно стартом автомобиля, сокращается на 30%. Имеется и функция Torque Reserve, вступающая в действие как только обороты превысят отметку 950. Она перекрывает перепускной клапан механического нагнетателя, меняет настройки топливной системы и зажигания. В подвеске использованы более мягкие пружины и электронно-управляемые амортизаторы с пересмотренными характеристиками. Цель новшеств — перераспределение нагрузки на заднюю ось при активации настройки Drag Mode. Да, чуть не забыли: в оснащение Демона входят слики Nitto NT05R. Впервые.

Всего Dodge построит 3000 экземпляров для рынка США и 300 штук для канадцев. Производство начнется летом.

В начале год а дебютировал суперкроссовер Dodge Durango SRT с атмосферным 6,4-литровым двигателем.

О дин американский владелец седана Dodge Charger SRT Hellcat решил использовать его для работы в такси.

Фото: Dodge