Свежесть и дешевизна: новый Chery Tiggo 5 готовится к премьере

На Шанхайском автосалоне марка Chery представит кроссовер Tiggo 5 следующего поколения, уже есть первые изображения и подробности. Между тем «старый» паркетник не уйдет в историю, а сменит название и наверняка подешевеет.

Успехи компании Geely на поприще дизайна и обретение фирменного облика явно не дают покоя художникам Chery, которые в последнее время демонстрируют упорство в нащупывании своего собственного корпоративного стиля. Год назад был представлен довольно симпатичный кроссовер Tiggo 7, а теперь в схожем ключе создан свеженький Tiggo 5, наконец-то обретший индивидуальность. Пластика боковин и прихотливость головной оптики разительно контрастируют со сдержанностью Tiggo современного образца. А если поставить автомобили рядом, то выяснится удивительное: новая «пятерка» стала заметно меньше. Ее длина сократилась с 4506 до 4338 мм, а ширина ужалась на 11 мм, до 1830 мм. Уменьшилась и высота: было 1740, а стало 1645 мм. И только колесная база подросла с 2610 до 2630 мм, а значит места для ног как минимум не убавится. Обратите внимание на коротенькие свесы — уместно говорить о неплохой геометрической проходимости, хотя привод, как и прежде, передний. По предварительным данным, кроссовер утратит 2,0-литровый атмосферник, сохранив «турбочетверку» объемом 1,5 л (148 л.с.). Диапазон цен — от 89 900 до 150 900 юаней (739 тыс. — 1 млн 240 тыс. рублей) принципиально не изменится.

Несмотря на дебют новинки, нынешний Chery Tiggo 5 не сойдет с китайской сцены. Его «разжалуют» до бюджетного бренда Cowin, сменят шильдики и назовут по-бээмвешному — X5. Из его гаммы моторов также исчезнет безнаддувный агрегат. Цена пока неизвестна, но она явно снизится. Оба кросссовера дебютируют в Шанхае и выйдут на местный рынок ближе к концу года.



К роме того, на Шанхайском мотор-шоу дебютирует концептуальный кроссовер Tiggo Coupe.

В начале года Chery огласи ла рублевые цены на кроссовер Tiggo 3 , представляющий собой обновленный Tiggo FL.

Фото: CarNewsChina