Новичкам хотят запретить водить мощные машины и мотоциклы

Идеи подобных запретов выдвигались и ранее, но теперь они обрели некую осязаемую форму. О сути планируемых ограничений рассказала председатель общественного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар.

Межрегиональная общественная организация «Общество защиты прав граждан „Коллективная защита“ выступила с инициативой ограничить водителей, не достигших 25-летнего возраста или имеющих стаж вождения менее четырех лет, в праве водить мощные автомобили и мотоциклы. Таковыми предлагают считать транспортные средства мощностью от 150 л.с., подпадающие под категорию A и B. 27 апреля на заседании Совета политических партий при Мосгордуме этот вопрос рассмотрят и по итогам совещания разработают законопроект о внесении изменений в ПДД, который сначала рассмотрят в Мосгордуме, а потом направят в Государственную думу РФ, сообщает РИА Новости.

Председатель общественного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар уже поднимала этот вопрос в октябре прошлого года. Утверждалось, что водители, не имеющие достаточного стажа и опыта, представляют опасность на дороге, особенно если они находятся за рулем мощных транспортных средств. Однако никакой статистики на этот счет до сих пор представлено не было.

  • В последнее время за новичков за рулем взялись не на шутку. Так, недавно вступили в силу поправки в ПДД, обязывающие водителей со стажем менее двух лет устанавливать на заднее стекло автомобиля знак «Начинающий водитель». Им запрещается буксировать другие транспортные средства, а водителям мотоциклов и мопедов со стажем вождения менее двух лет запрещается перевозить пассажиров.
  • Ужесточение правил приема экзаменов в автошколах привело к тому, что в 2016 году лишь каждый третий сдал вождение в «городе» с первого раза.
  • На сайте «За рулем» проводился опрос на тему, нужно ли вводить ограничения для начинающих водителей. 43% ответивших считают, что нужно лучше учить курсантов в автошколах, тогда и ограничивать никого не придется.

Фото: pl.dreamstime.com

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Комментарии (4)

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Яму себе законодатели роют. Нет никакой статистики подтверждающей, что водитель со стажем один год будет водить «мощную» машину, например в 200 сил, опаснее чем водитель со стажем 10 лет. Такие параметры должна определять мед. комиссия в момент прохождения психиатра для водительской справки. А пока ее можно купить хоть инвалиду это все не более чем пук на луне.
«Золотую молодежь» не остановит, тем папеньки и возраст, и стаж, и машину купят, а пострадают как обычно простые смертные, теперь даже если ты себе на нормальную машину заработал сам, за руль тебя не пустят, извольте тазик купить. Только народ пострадает, да производители.
Да и что будут делать те, кто себе уже нормальную машину приобрел? Продавать? Кто так считает, пускай свое корыто продаст, чтобы наглядно продемонстрировать, что это выход!
Власть забывает, что именно эти люди, против которых они ставят заграждения, в будующем могли ее поддерживать, но с таким отношением не будут, да и правильно сделают, показушникам в правительстве не место!

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+1

Про автомобили в общем согласен. 150 л.с. не суперкар, но и обделённым себя чувствовать не будешь. Но мотоцикл в 150 л.с. это точно перебор. Мотоцикл мощностью 120 л.с. разгоняется до сотни за 3 сек.
Наши законодатели, как обычно, изобретают велосипед.вместо того, чтобы посмотреть по сторонам.
Вот как получение прав на мотоцикл происходит в Германии. Полноценные права категории А можно получить только пройдя через категории А1 (до 125 см2, 2 года обязательно) и А2 (до 250 см2) если на момент двухлетнего стажа с правами А1 тебе нет 25 лет. При наличии двух лет стажа с категорией А1 и полных 25 лет можешь ездить на любом мотоцикле.
Если у нас так сделают я буду только за. Есть вероятность, что до 25 лет мотоциклист наберётся опыта и ума и, возможно, останется жив.

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0

Четыре года стажа — это, пожалуй, перебор...

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0

Все правильно!

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