Новичкам хотят запретить водить мощные машины и мотоциклы

Идеи подобных запретов выдвигались и ранее, но теперь они обрели некую осязаемую форму. О сути планируемых ограничений рассказала председатель общественного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар.

Межрегиональная общественная организация «Общество защиты прав граждан „Коллективная защита“ выступила с инициативой ограничить водителей, не достигших 25-летнего возраста или имеющих стаж вождения менее четырех лет, в праве водить мощные автомобили и мотоциклы. Таковыми предлагают считать транспортные средства мощностью от 150 л.с., подпадающие под категорию A и B. 27 апреля на заседании Совета политических партий при Мосгордуме этот вопрос рассмотрят и по итогам совещания разработают законопроект о внесении изменений в ПДД, который сначала рассмотрят в Мосгордуме, а потом направят в Государственную думу РФ, сообщает РИА Новости.

Председатель общественного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар уже поднимала этот вопрос в октябре прошлого года. Утверждалось, что водители, не имеющие достаточного стажа и опыта, представляют опасность на дороге, особенно если они находятся за рулем мощных транспортных средств. Однако никакой статистики на этот счет до сих пор представлено не было.

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