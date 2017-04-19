Новичкам хотят запретить водить мощные машины и мотоциклы

Межрегиональная общественная организация «Общество защиты прав граждан „Коллективная защита“ выступила с инициативой ограничить водителей, не достигших 25-летнего возраста или имеющих стаж вождения менее четырех лет, в праве водить мощные автомобили и мотоциклы. Таковыми предлагают считать транспортные средства мощностью от 150 л.с., подпадающие под категорию A и B. 27 апреля на заседании Совета политических партий при Мосгордуме этот вопрос рассмотрят и по итогам совещания разработают законопроект о внесении изменений в ПДД, который сначала рассмотрят в Мосгордуме, а потом направят в Государственную думу РФ, сообщает РИА Новости.
Председатель общественного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар уже поднимала этот вопрос в октябре прошлого года. Утверждалось, что водители, не имеющие достаточного стажа и опыта, представляют опасность на дороге, особенно если они находятся за рулем мощных транспортных средств. Однако никакой статистики на этот счет до сих пор представлено не было.
- В последнее время за новичков за рулем взялись не на шутку. Так, недавно вступили в силу поправки в ПДД, обязывающие водителей со стажем менее двух лет устанавливать на заднее стекло автомобиля знак «Начинающий водитель». Им запрещается буксировать другие транспортные средства, а водителям мотоциклов и мопедов со стажем вождения менее двух лет запрещается перевозить пассажиров.
- Ужесточение правил приема экзаменов в автошколах привело к тому, что в 2016 году лишь каждый третий сдал вождение в «городе» с первого раза.
- На сайте «За рулем» проводился опрос на тему, нужно ли вводить ограничения для начинающих водителей. 43% ответивших считают, что нужно лучше учить курсантов в автошколах, тогда и ограничивать никого не придется.
Фото: pl.dreamstime.com