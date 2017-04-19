Местный диалект: Toyota намекнула на китайскую Camry

Концептуальный седан с неожиданно несерьезным названием Fun, то есть «веселье», дает некоторое представление о том, какой окажется Camry для рынка Поднебесной. Можно ли будет поставить знак равенства между ней и американской версией?

Если смахнуть с Fun нарочитую концептуальность, установить дверные ручки и «человеческую» оптику, то взору предстанет почти что «янки»-Камри — седан нового поколения для рынка Нового Света, который в начале года озарил Детройтское мотор-шоу своим появлением. А ведь прежде китайская и американская Toyota заметно отличались друг от друга экстерьером, салонами и линейкой моторов. К слову, Camry питерской сборки аналогична модели для Поднебесной.

Почти нет сомнений, что азиатская вариация будет построена на той же модульной архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture), что легла в основу «американки». Шасси обещает драйверские повадки и более щедрый запас пространства в салоне. Товарный вариант наверняка появится до конца года. Интересно, опередит ли новинка свою предшественницу по объемам продаж и станет ли боевой характер вкупе с яркой внешностью стимуляторами спроса? Новая аудитория седану не помешала бы, ведь в Китае его сбыт не идет ни в какое сравнение с американским: 100 611 и 388 616 машин по итогам 2016 года соответственно.

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Фото: Carscoops