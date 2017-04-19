Chevrolet FNR-X: американские ценности и китайский форм-фактор

Марка Chevrolet привезла на Шанхайский автосалон крайне актуальный для китайского рынка купеобразный кроссовер с гибридной силовой установкой. Пока это всего лишь концепткар, но наверняка вскоре FNR-X превратится в серийную модель.

Буква Х в обозначении концепкара Chevrolet, как несложно догадаться, указывает на кроссоверность, аббревиатура FNR расшифровывается как Find New Roads, что в переводе на русский означает «найди новые дороги». Для Китая этот слоган очень актуален: строительство скоростных автомагистралей с начала века ведется в Поднебесной ударными темпами, так что местные жители имеют счастливую возможность все время открывать для себя новые — было бы время, деньги и подходящий автомобиль.

Chevrolet FNR-X прекрасно проходит для путешествий по хайвеям, поскольку его кузов снабжен активными аэродинамическими элементами, снижающими сопротивление движению на больших скоростях — подвижными щитками снабжены даже колесные диски!

Если же захочется съехать с асфальта, то умная электроника FNR-X автоматически увеличит дорожный просвет, а органы искусственного зрения машины, необходимые для работы автопилота, подстрахуют от всевозможных коварных ловушек, которые могут ожидать водителя на бездорожье.

Plug-in гибридная силовая установка тоже представляется универсальным решением для автопутешествий: на автомагистралях с минимальным расходом топлива будет молотить ДВС, в городе можно ездить на электротяге и не загрязнять воздух.

Технические характеристики концепта производитель, к сожалению, не объявил, зато дизайном можно насладиться сполна: в облике FNR-X угадываются черты американских масл-каров, но азиатские мотивы все же преобладают, да и форм-фактор машины — купеобразный кроссовер — выбран явно на потребу китайской публики, здесь такие элегантные приземистые паркетники нынче в большой моде. Серийный вариант, очевидно, не за горами: абстрактных концептов для китайского рынка теперь практически никто не делает, большинство шоу-каров в том или ином виде через некоторое время попадает на конвейер.

Концерн GM также представил в этом году на Шанхайском автосалоне премиальный plug-in гибридный лифтбек Buick Velite 5 для китайского рынка.

Марка Baojun, являющаяся совместным детищем SAIC, General Motors и Wuling, привезла в Шанхай новый бюджетный универсал Baojun 310.

Фото: Chevrolet