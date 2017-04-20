Контора The FJ Company, занимающаяся восстановлением и апгрейдами классических «крузаков», представила новый проект, который вызывает чернейшую и жгучую зависть. Кому-то повезло.

Заходить на интернет-сайт The FJ Company слабонервным и впечатлительным, грезящим о «сороковке», настоятельно не рекомендуется — сон потеряете, помяните наше слово. Компания восстанавливает и деликатно дорабатывает классические Тойоты, доводя их до кондиции шедевров. Взять, к примеру, «коротыша» 1972 года рождения, который прежде был довольно неплохим стандартным внедорожником синего цвета.

Клиент пожелал отреставрировать автомобиль, причем привнести в его стиль условные хотродовские черты (а проще говоря, сделать FJ агрессивнее и эффектнее). Мастера сняли кузов с рамы и, по сути, построили внедорожник заново. Двигатель — более поздняя рядная 4,0-литровая «шестерка» 3F-E, агрегатированная с 5-ступенчатой механикой. В подвеске установлены компоненты австралийского бренда Old Man Emu, и даже гидроусилитель руля имеется. Совсем не лишним, даже несмотря на наличие мягкого верха, будет кондиционер винтажного дизайна и кресла с виниловой обивкой и обогревом. Внешность хороша — бронзовая окраска, светодиодная оптика, колесные диски Mickey Thompson и шины Cooper Discoverer A/T3. Завидуем!

Один из недавних Land Cruiser от The FJ Company. Интересно, что до своего второго рождения он служил в Колумбийской национальной гвардии.

Тем временем к модернизации готовится Toyota Land Cruiser Prado. Обновленную версию мы увидим летом.

Фото: The FJ Company