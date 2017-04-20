Минтранс собирается поощрять переход автомобилей на газ

Ведомство подготовило пятилетнюю программу развития газомоторного транспорта. Для ее реализации потребуется 769,6 млрд руб., из них 163 млрд должен выделить федеральный бюджет.

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект госпрограммы на 2018–2022 годы «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива». Это касается автомобильной промышленности, железнодорожного, морского, речного, воздушного транспорта, а также спецтехники.

В части автомобильного транспорта планируется к 2020 году увеличить объем потребления газомоторного топлива в три раза по отношению к уровню 2015 года, в том числе компримированного газа — в 2,7 раза, сжиженного природного газа — до 162 млн куб. м.

Это уменьшит вредные выбросы автомобилей и положительно скажется на экологии и здоровье населения. При этом к 2022 году планируется в 3 раза нарастить численность автотранспорта на газе и в 3,2 раза увеличить число газозаправочных станций.

Для того чтобы стимулировать переход на газомоторное топливо, предполагается снизить транспортный налог для машин на газе, плату за проезд по платным дорогам для таких машин, сократить сбор с грузовиков массой более 12 тонн и даже предоставить льготы по парковке, сообщает «Коммерсант». Покупки газомоторной техники государство продолжит субсидировать с помощью госпрограммы.

Так, в 2016 году предприятиям, выпускающим такую технику, было предоставлено субсидий на 3 млрд рублей, в этом году планируется предоставить столько же.

В середине прошлого года УАЗ Патриот на газовом топливе проходил обкатку в Минэнерго. Ведомство изучало экономические показатели ежедневной эксплуатации газобаллонного автомобиля.



Фото: Егор Алеев/ТАСС