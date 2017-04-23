Для настоящих мужиков: Dodge Demon почти удвоит мощность

Не успел экстремальный маслкар Dodge Challenger SRT Demon появиться, а техасское тюнинг-ателье Hennessey Performance уже анонсировало поистине шокирующий апгрейд. Чтобы управлять такой машиной, очевидно, потребуется противоперегрузочный костюм.

Автомобиля, подобного Демону, мир еще не знал. И дело тут вовсе не в мощности 6,2-литровой компрессорной «восьмерки» — 840 л.с. впечатляют, спору нет, но это всяко не гиперкаровская четырехзначная отдача. Речь об оснащении, ведь марка Dodge впервые предложила автомобиль с трансбрейком и функцией Torque Reserve, да и серийные маслкары с полусликами и одним-единственным креслом водителя прежде не наблюдались. Набор специфичных дрэговых систем и опций позволяет строить на базе новинки еще более динамичные машины, хотя непонятно, куда еще быстрее: разгон до 96 км/ч укладывается в 2,3 с, а пилоту приходится бороться с перегрузкой в 1,8 g.

У конторы Hennessey Performance, обладающей своей системой ценностей, большие виды на Демона. Компания уже анонсировала апгрейд двигателя, который поднимет отдачу до 1000–1500 л.с. Сюда же входят совсем не лишний каркас безопасности и тормозной парашют, если вдруг владелец решит участвовать в соревнованиях. Остается лишь догадываться об ощущениях, которыми одарит запредельный автомобиль, если топнуть по педали газа что с места, что со 100 км/ч. Кроме того, фирма Джона Хеннесси готова предложить тюнинг-киты и для суперкроссовера Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Это те же самые «адреналин-наборы» HPE850 и HPE1000, что доступны для Challenger SRT Hellcat — с ними мощность вырастет с 707 «лошадей» до 864 и 1026 л.с. соответственно.

Jeep Trackhawk на пару с Демоном дебютировал на Нью-Йоркском мотор-шоу и стал одним из самых мощных и быстрых кроссоверов планеты.

Dodge Hellcat регулярно провоцирует своих владельцев на дерзкие поступки. Один такой выжал 254 км/ч на шоссе с ограничением в 113 км/ч, незамедлительно попав под арест, а другой решил использовать автомобиль в такси и катать пассажиров «по полной программе».

Фото: Dodge