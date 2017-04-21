Минтранс разрабатывает систему скидок в «Платоне»

Пробег для получения скидок в системе взимания платы с грузовиков может составить от 60–95 тыс. км в год. Об этом рассказал замминистра транспорта Евгений Дитрих.

В марте Дмитрий Медведев поручил Минтрансу разработать систему скидок в «Платоне» в зависимости от пробега. И вот первый замминистра транспорта Евгений Дитрих в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил агентству ТАСС, что уже есть подвижки в этом направлении. Скидки предлагается давать перевозчикам с пробегом от 60 до 95 тысяч км в год.

Замминистра также отметил, что предварительные переговоры с представителями перевозчиков показали, что серьезного внимания к скидкам они не проявляют. Не уточнил он и размер скидок, из чего можно сделать вывод, что этот вопрос до сих пор прорабатывается.

Игорь Алексашов, руководитель транспортной службы логистической компании «ПЭК», отмечает, что фура в среднем проезжает 100–120 тыс. км в год. При самом спокойном режиме работы в месяц грузовик проходит 16–18 тыс. км, то есть пробег в 60–95 тыс. км у машины будет уже за 6 месяцев.

Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что «диалог с обществом по системе „Платон“ выстроен».

Незадолго до повышения тарифа в систему взимания платы с грузовиков полной массой свыше 12 тонн премьер-министр встретился с представителями перевозчиков, и было решено повысить тариф не в два раза, как предполагалось, а на 25%.

На 15 апреля в системе зарегистрировано более 815 тысяч большегрузов, а в дорожный фонд перечислено более 23,4 млрд рублей.

Недавно сенатор Совфеда Вячеслав Мархаев предложил изучить обоснованность тарифа «Платона». Также у него вызывает вопрос распределения денег, полученных с большегрузов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС