Минтранс разрабатывает систему скидок в «Платоне»

Пробег для получения скидок в системе взимания платы с грузовиков может составить от 60–95 тыс. км в год. Об этом рассказал замминистра транспорта Евгений Дитрих.

В марте Дмитрий Медведев поручил Минтрансу разработать систему скидок в «Платоне» в зависимости от пробега. И вот первый замминистра транспорта Евгений Дитрих в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил агентству ТАСС, что уже есть подвижки в этом направлении. Скидки предлагается давать перевозчикам с пробегом от 60 до 95 тысяч км в год.

Замминистра также отметил, что предварительные переговоры с представителями перевозчиков показали, что серьезного внимания к скидкам они не проявляют. Не уточнил он и размер скидок, из чего можно сделать вывод, что этот вопрос до сих пор прорабатывается.

Игорь Алексашов, руководитель транспортной службы логистической компании «ПЭК», отмечает, что фура в среднем проезжает 100–120 тыс. км в год. При самом спокойном режиме работы в месяц грузовик проходит 16–18 тыс. км, то есть пробег в 60–95 тыс. км у машины будет уже за 6 месяцев.

  • Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что «диалог с обществом по системе „Платон“ выстроен».
  • Незадолго до повышения тарифа в систему взимания платы с грузовиков полной массой свыше 12 тонн премьер-министр встретился с представителями перевозчиков, и было решено повысить тариф не в два раза, как предполагалось, а на 25%.
  • На 15 апреля в системе зарегистрировано более 815 тысяч большегрузов, а в дорожный фонд перечислено более 23,4 млрд рублей.
  • Недавно сенатор Совфеда Вячеслав Мархаев предложил изучить обоснованность тарифа «Платона». Также у него вызывает вопрос распределения денег, полученных с большегрузов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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Комментарии (27)

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Всё-таки то, что дальнобои стоят имеет воздействие.

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-2
Зимин Влад

Где они стоят? Покажите мне? На трассах от фур не протолкнуться. Может где то на севере в Тикси стоят, я там не езжу.

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+7
Бугель

Вэлком ту Махачкала — подойди и расскажи им,как всё чудесно,бессовестная путриотская морда:)))

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-8
Виталий

Пха-ха, Чавось? Махачкала? Это откуда левый спирт и алкоголь по все стране везут? Ещё бы они не стояли :))) Где ещё?

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+5
Бугель

Што такое,тройка по географии?:)
Левым спиртом и алкоголем пусть занимаются ФСБ,ГИБДД и полиция,они за это зряплату получают:)
Чо ищё соврёте,бессовестная путриотская морда?

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-9
Виталий

Чухан, платон предназначен для борьбы с серыми схемами и для легализации всех перевозчиков. В Махачкале бастуют поскольку от туда левый спирт гонят и алкоголь с заводов работающих в ночную смену мимо налоговой. Вот кто левак гоняет те могут бастовать, да.

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+5
Бугель

Да-да,я тоже слышал официальное оправдание побора:)

Только вот оправдать терпил и нагнать на весь Дагестан не получится:)

Ты поглубже язык в вротенбергозад засовывай — пусть напишет чё-нить новое в методичку,старая уже устарела и не работает:)))

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-9
Виталий

Своими высказываниями ты только подтверждаешь то, что тебе платон нужен лишь как площадка для поливания грязью. Ни одного аргумента, только слюни и нытьё.
Где стоят дальнобои по стране? С Махачкалой разобрались.

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+6
Бугель

Чо значит «разобрались»?
Инфекцию штоле из хозяйского зада подцепил и она осложнение на моск дала?:)
Или в гугле забанили?:)

Вам любой другой регион укажи — «там левый алкоголь,здесь наркотики,там контрабанда оружия,а вот тут ваапще протиф действующей власти — росстрелять пять раз!»,ибо методичка гласит — бастующих надо любыми методами очернить в глазах общества:)

Главный НОДопутриот Фёдоров вообще сказал,что ВСЕ дальнобойщики на госдеп работают и хотят развала страны — знаем,проходили уже:)

Я вашу методичку уже вдоль и поперёк изучил — она не шибко длинная — в самый раз для глупых подрабатывающих школоло и задолизов:)

Фу такими быть:)

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-9
Виталий

В любом регионе дальнобои, так почему Махачкала? Почему по всей стране ездят, где их забастовки?
Броневичок высоковат, запрыгнуть сегодня не получается:))

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+6
Бугель

Дык фсё таки забанили в гугле?:)
Вот видите,вы даже гугл своим задолизанием достали:)))
Перелогинивайтесь в другое имя,как вы это любите:)))

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-9
Виталий

Подскажи адрес гугла :)
Тебя точно не воспитывали в детстве, на вопрос вопросами отвечаешь:)

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+3
Бугель

Открываешь ютюб,пишешь «забастовки дальнобойщиков» и выставляешь период в последний месяц — чо как маленький-то?:)

Или в процессе вылизывания зада хозяину даже времени на изучение основ информатики не хватает?:)

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-2
Виталий

Слышь ты чухан, за базаром то следи :)))

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+5
Бугель

С путриотическими задолизами разговаривают так,как они этого заслуживают — иди хозяину пожалуйся,наглая многоаккаунтовая морда:)

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-10
Виталий

Чухан, мама с папой тебя в детстве не воспитали, а по жизни не нарывался поскольку червь компьютерный :)

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+5
Бугель

А вас мама с папой научили вротенбергозад лизать?:)
Или вы сами приняли такое решение за скромную подачку?:)))

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-8
Виталий

Ты же аргументов не приводишь, каков был твой первый пост? Сразу начал с оскорбления любого, кто выскажет иную точку зрения. Так ведут себя только шлюшки. Я же зашёл и задал конкретный вопрос, где бастуют, я много езжу по стране, ни разу не встречал.

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+5
Бугель

Как показала практика,конструктивная беседа с вротербергозадолизами,ботами и прочими путриотами не имеет смысла — у вас уже была такая возможность,но вы её проср..ли:)

Теперь пыхтите штампованными фразами и радуйтесь,что вам за ваш никудышный моркетинх пока платят:)
И про хозяйский зад не забывайте:)))

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-7
Виталий

Так ты же изначально на конструктивную беседу не был настроен, отсылка к твоему первому посту, опять забыл? Построил так свой пост, будто являешься рупором общественного мнения, ни дать не взять, все кто не согласен, автоматом зачисляются чуханом в любители чьих то задов :))
Ты обычная шлюшка, которая отрабатывает в темах про платон. Ты ноль в этой теме, абсолютный, ничего не знаешь, но дай на броневичек залезть покричать.

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+5
Бугель

Щас разрыдаюсь:)))
Ольгинский вротенбергозадолиз в проплаченности упрекает:)))

Смысла из статьи в статью начинать один и тот же диалог по одному и тому же сценарию нет (а другого в вашу методичку вротенберх с киселёвым ищщо не накатали) — это долго,нудно,неинтересно и совершенно бессмысленно:)

Лучше уж сразу перейти к самой интересной части и не изнашивать попусту клавиатуру — расскажите нам,где вы так набрались опыта в лизании задов,что аж самому вротенбергу понравились и он вас на работу взял?:)

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-8
Виталий

Ну что, сдулась? :))
Платон не осилила, пошла зубами скрести? :))

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+3
Бугель

А вы что уже пожрали или на консультацию к хозяину ходили?:)

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-2

Ща набигут любители Вротенберговского зада и расскажут,как стало выгодно платить очередной побор со скидками:)))

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-10
Виталий

Пусть хоть один дальнобой сюда зайдёт душу изольёт про тяжёлую судьбинушку, есть хоть смысл послушать, а то кроме нескольких одних и тех же завсегдатаев, никто больше в темах про платон не ноет.

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+8
Бугель

Зато путриотические задолизы всегда одни и те же — только аккаунты разные:)))

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-9
Виталий

ссылка
:)))))

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+7