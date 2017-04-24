Кто такой Dasher: Volkswagen рассказал историю цен на Пассат

Интернет-ресурс RealVolkswagenParts опубликовал занятную инфографику, демонстрирующую изменения цен на Passat начиная с 1974 года. Кстати, на заре своей заокеанской карьеры его называли вовсе не в честь ветра.

Passat начал расселение по обе стороны Атлантики практически одновременно, но янки встречали его не под теперешним именем, а величали машину с дизайном от Джорджетто Джуджаро не иначе как Dasher, то бишь «производящий фурор». Фольксвагеновцы тогда оперативно отреагировали на выраженные тенденции — топливный кризис и возросшие цены на бензин к началу доминирования на рынке экономичных моделей. Вот только желаемый результат достигался не всегда.

В 1974-м Dasher стоил в районе 4 тыс. долларов и обходился дороже более компактной Хонды Сивик, но предлагал выигрышное сочетание комфорта и экономичности. Вариантов кузова было лишь три (трех-, пятидверный хэтчбек и универсал), в то время как европейцам также предлагалось купе и седан. Старт оказался сравнительно удачным, и компания реализовала 37 тыс. экземпляров, но затем сбыт снизился до отметки в 20 тыс. машин. В 1982 году родилась вторая генерация. Имя Dasher вычеркнули из истории, сменив его на Quantum, но рокировка не помогла, и Volkswagen оказался еще менее популярным. Название Passat появилось только с приходом легендарного поколения B3 с поперечной компоновкой силового агрегата, а не прежней продольной. С ним-то производитель на первых порах улучшил статистику — автомобиль записал на свой счет примерно 18 000 штук, но в дальнейшем сбыт снизился. Для сравнения, более крупная Honda Accord расходилась годовыми тиражами в сотни тысяч экземпляров. За все годы американские продажи Пассатов лишь дважды — в 2012 и 2013-м — превысили отметку в 100 тыс. машин. Справедливости ради стоит отметить, что в Старом Свете картина кардинально иная: за минувший год продано 206 813 автомобилей, отличающихся от заокеанских.

На Женевском мотор-шоу в марте дебютировал концептуальный электрический беспилотник 5-го уровня Volkswagen Sedric , не имеющий руля и педалей.

Осенью прошлого года Volkswagen договорился с китайской маркой JAC о совместном производстве на территории КНР электромобилей под новым брендом.

Фото: Volkswagen, RealVolkswagenParts