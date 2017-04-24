В Огайо стартовало производство нового Honda CR-V для российского рынка

На заводе Honda в Ист-Либерти начался выпуск модели CR-V пятого поколения для российского рынка. Новый кроссовер будет доступен у нас уже скоро, на выбор покупателям предложат два мотора.

На предприятии в Ист-Либерти (штат Огайо) трудятся 2350 человек, которые собирают 240 тыс. автомобилей в год. Предприятие открылось в 1989 году, сейчас там выпускают модели Honda CR-V, Acura RDX, и уже скоро к ним присоединится еще и кроссовер Acura MDX.

Honda CR-V был представлен в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года, и летом этого года пятое поколение кроссовера дебютирует в России. Специалисты утверждают, что это один из лучших «сервантов» в истории: в его основе шасси нового Сивика. Автомобиль стал визуально крупнее, его бока округлились, а перед получил более хищный «оскал». Оптика у кроссовера полностью светодиодная.

Машина будет специально адаптирована для России: так, зона покоя стеклоочистителей получила функцию обогрева во всех комплектациях. Начиная с базовой комплектации автомобиль оснащается электронным стояночным тормозом.

В России CR-V получит моторы объемом 2,0 и 2,4 л, которые будут агрегатироваться безальтернативным вариатором.

Среди новых систем, предлагающихся в этом автомобиле: дистанционный пуск двигателя, интеллектуальная система доступа в салон (для чего достаточно прикосновения руки), система контроля за усталостью водителя и видеокамера, в помощью которой изображение мертвой зоны справа от автомобиля выводится на дисплей центральной панели. Кроме того, багажник открывается прикосновением ноги под задним бампером.

Рублевые цены и комплектации нового CR-V объявят ближе к старту продаж.

Не так давно у японского кроссовера пятого поколения появился семиместный вариант исполнения. Этот автомобиль дебютировал на автосалоне в Бангкоке.

Подробнее о новом SUV вы можете узнать из материала «Заглядываем под юбку новой Хонде CR-V». Кстати, на российском рынке он появится уже с системой экстренного вызова помощи про авариях ЭРА-ГЛОНАСС.



Фото: Honda