Варварская красота: спецверсия Mitsubishi L200 выходит на рынок

Японская компания анонсировала программу SVP (Special Vehicle Projects), в рамках которой будут выпущены особые лимитированные исполнения. Первенцем станет пикап L200.

Оговоримся сразу — нам «деликатесы» вряд ли достанутся. Их вотчиной будет Великобритания, и пока сложно сказать, пересекут ли специальные Mitsubishi Ла-Манш. SVP созвучно с дивизионом SVO от Jaguar Land Rover, но масштабностью доработок похвастать не сможет, хотя и создаст вокруг хорошо известных моделей ореол эксклюзивности. Первая модель SVP — доработанный пикап L200 Barbarian. Что за «варвар» такой? Дело в том, что на Туманном Альбионе комплектации среднеразмерного трака носят романтические названия. Имеется Titan, Warrior, то бишь «воин», а на вершине гаммы, собственно, находится Barbarian.

Эксклюзивный «варвар» технически не отличается от стандартного и оснащен 2,4-литровым дизелем (180 л.с., 430 Нм), 6-ступенчатой механикой или 5-ступенчатым автоматом. Новшества — в уровне функционала. Автомобиль красуется расширенными колесными арками, 17-дюймовыми чернеными колесными дисками с шинами BFGoodrich, чернеными радиаторной решеткой и задним бампером, особой отделкой салона табличками и прочей мелочью. В комплектацию включены датчики дождя, бесключевой доступ, навигационная система, биксеноновая головная оптика со светодиодами дневных ходовых огней, круиз-контроль и камера заднего вида. Маловато апгрейдов, да и сторонние тюнеры предложат на порядок больше аксессуаров, в том числе практического толка. Зато эксклюзив! Всего будет выпущено 250 таких пикапов, половину окрасят синим цветом, а оставшиеся — черным. Цена в Великобритании составит от 28 479 фунтов против 24 229 фунтов у обычного L200 Barbarian.

Российский офис Mitsubishi возобновил поставки в страну внедорожника Pajero. Предлагается с бензиновым двигателем 3.0 V6 и 5-ступенчатым автоматом.

Продажи дизельного Mitsubishi Pajero Sport начались у нас 1 апреля. Цена на внедорожник стартует от 2 399 000 рублей.

Фото: Mitsubishi