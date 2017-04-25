Рынок грузовиков наращивает темпы

По итогам марта продажи выросли почти на 40%. В тройке лидеров КАМАЗ, ГАЗ и Мерседес-Бенц.

В марте 2017 года рынок новых грузовых автомобилей в России составил 5,5 тыс. единиц, что набольше, чем годом ранее, такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» . Любопытно, что динамика роста продолжает увеличиваться, так, в феврале этого года рынок тяжелой техники вырос на, а в январе — на

Безоговорочным лидером остается КАМАЗ, чьи продажи в прошлом месяце составили 1728 штук, что на 1,5% выше, чем в марте прошлого года. Доля марки на российском рынке грузовых автомобилей составила более 30%. На втором месте ГАЗ, которому удалось реализовать 624 автомобиля (+10,4%), немецкий Mercedes-Benz на третьей строчке рейтинга (381 шт.), его результат вырос в 8,5 раза, на четвертом и пятом местах Scania (381 шт.; +180%) и Volvo (369 шт.; +310%) соответственно.

Абсолютно все бренды, вошедшие в десятку ведущих, продемонстрировали рост, наибольшая динамика — у марки DAF, которой удалось нарастить продажи с 29 грузовиков в прошлом году до 275 в 2017-м.

В пятерке самых востребованных моделей: КАМАЗ-43118, продажи которого составили 453 шт. (+20,5%), ГАЗон Next (391 шт.; +8,9%), Mercedes-Benz Actros (352 шт.; +1157%), Volvo FH (289 шт.; +407%) и КАМАЗ-65115 (278 шт.; —12,9%).

В целом, с начала года было реализовано 13 334 грузовых машины, что на 32% больше, чем за тот же период годом ранее.

Стойкая тенденция роста говорит о восстановлении экономики России, полагают в Isuzu. Эта марка хотя и находится на последнем месте в ведущей десятке (в марте — 223 шт.; +114,4%), на плохие дела здесь не жалуются.

По итогам 2016 года прибыль КАМАЗа составила 656 млн рублей, правда, предприятию все равно пришлось влезать в долги, так как для финансирования инвестиционных проектов были выпущены облигации.

Фото: Роман Пименов/ТАСС