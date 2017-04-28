В Новороссийске за рулем «шестерки» замечен малолетний Вин Дизель

Dongfeng Motor привезет в Россию семиместный кроссовер Обновленный DFM 580 китайская компания показала совсем недавно на 17-м Международном автосалоне в Шанхае. Поразмыслив, в компании решили, что новинка может быть перспективной для российского рынка, и готовят ее для поставок в нашу страну. Раздуть конфликт: дорожная разборка переросла в погоню В России дорожные конфликты заканчиваются по-всякому. У американцев в потасовки порой вмешиваются полицейские, и потом начинается такое, что новостные службы на ушах стоят! Honda CR-V: объявлены комплектации для российского рынка В России кроссовер пятого поколения ожидают к лету, на первых порах он будет доступен в трех комплектациях и с мотором 2,4 л. Цены на новое поколение модели и комплектации с двигателем 2,0 л объявят позже.