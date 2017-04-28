В Новороссийске за рулем «шестерки» замечен малолетний Вин Дизель

Это была бы вполне рядовая зеленая «шестерка», если бы за рулем не находился парнишка лет десяти-одиннадцати. При этом автомобиль в таком состоянии, что по нему явно плачет программа утилизации, но ехать он пока еще может. Ролик с несовершеннолетним гонщиком выложил в интернет удивленный сосед по потоку. Утверждается, что дело происходит в Новороссийске, номера автомобиля вполне различимы — Р311ОМ36. Полиция изучает видео, но найти юного гонщика удастся вряд ли, учитывая, что 36-й регион — это Воронеж и автомобиль либо угнан, либо позаимствован с какой-то авторазборки.
- Недавно мы писали про похожий случай, зафиксированный в Австралии. Там мальчишка приблизительно такого же возраста ухитрился проехать за рулем более 1500 км, прежде чем его остановила полиция.
Фото: Youtube