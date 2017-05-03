Очень громкий спорткар Chevrolet: подушки безопасности против

Подушки безопасности обычно открываются по вполне очевидным причинам, хотя иногда привести их в действие способно отнюдь не столкновение, а… громкость выпускной системы! Хозяин маслкара Camaro ZL1 прошлого поколения водрузил на своего окаркашенного монстра комбинированный тракт с переменной длиной: пульт в салоне управляет заслонками на его короткой секции, и при их открытии купе становится громче раза в два.
И все бы ничего, но во время прострела на скоростях свыше 200 км/ч произошло неожиданное…
- Chevy Camaro ZL1 современной генерации лег в основу поразительного тюнинг-кара The Exorcist от Hennessey Performance. Его компрессорная «восьмерка» развивает 1014 л.с. и 1310 Нм.
- Компания Chevrolet представила Camaro ZL1 в комплектации LE. Это самый быстрый Camaro шестого поколения, отличающийся наилучшей управляемостью.