Очень громкий спорткар Chevrolet: подушки безопасности против

Оглушающий выпускной тракт на гражданском автомобиле помимо прочих недостатков имеет еще один, причем проявить себя он способен довольно неожиданно. Владелец Camaro ZL1 познал это на собственном опыте.

Подушки безопасности обычно открываются по вполне очевидным причинам, хотя иногда привести их в действие способно отнюдь не столкновение, а… громкость выпускной системы! Хозяин маслкара Camaro ZL1 прошлого поколения водрузил на своего окаркашенного монстра комбинированный тракт с переменной длиной: пульт в салоне управляет заслонками на его короткой секции, и при их открытии купе становится громче раза в два.

И все бы ничего, но во время прострела на скоростях свыше 200 км/ч произошло неожиданное…

Chevy Camaro ZL1 современной генерации лег в основу поразительного тюнинг-кара The Exorcist от Hennessey Performance. Его компрессорная «восьмерка» развивает 1014 л.с. и 1310 Нм.

The Exorcist Hennessey Performance. Компания Chevrolet представила Camaro ZL1 в комплектации LE . Это самый быстрый Camaro шестого поколения, отличающийся наилучшей управляемостью.

Фото, видео: YouTube