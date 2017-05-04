Британские тайны: суперкар Ferrari приютит полевых мышей

Для кого-то суперкупе Ferrari 488 GTB — мечта и объект вожделения. Другие же готовы оставить автомобиль в чистом поле после аварии.

У деревушки рядом с Хаддерсфилдом, графство Уэст-Йоркшир, обнаружен Ferrari. Казалось бы, что в этом необычного? Но суть — в месте дислокации итальянского скорохода. Он стоит в поле с разбитым передком.

О происшествии сообщило издание Daily Star. Судя по всему, дорогущий суперкар «потерпел крушение», и его оставили в столь неприглядном виде. Обстоятельства аварии и, собственно, причины, по которым владелец не удосужился эвакуировать автомобиль, неизвестны. Из видимых повреждений — разбитый передок. Наверняка также пострадала подвеска и днище. Тем не менее 488 GTB не выглядит «затоталенным». Напомним, что он оснащен двигателем V8 объемом 3,9 л с двумя двухпоточными турбонагнетателями, выдающим 670 л.с. и 760 Нм. Разгон до сотни занимает 3 с, а максимальная скорость зашкаливает за 330 км/ч.

Этот случай необычный, но не самый вопиющий. Другое дело — Mercedes-Benz SLR McLaren, который был конфискован чешской полицией и стоит в поле с 2011 года.

Иногда среди объявлений о продаже суперкаров появляются крайне экстравагантные предложения приобрести то, что можно считать разве что прахом автомобиля. Так, бывший владелец Lamborghini некоторое время назад искал нового хозяина своему начисто сгоревшему суперкару.

Фото: Dailystar