Прощай, Subaru STI: «ралли» закончилось на обочине

Мчаться по лесной тропинке — занятие опасное, но захватывающее. Главное, чтобы все происходило не на дорогах общего пользования и закончилось не так, как в этом случае.

«Турбочетверка» объемом 2,5 л и механика подстегивают, спортшасси до определенного момента вселяет уверенность, а тормоза шепчут: «Не бойся, справимся». Но для того, чтобы почувствовать себя Себастьеном Ожье, недостаточно мощного автомобиля. Требуется штурман, стенограмма, соответствующие навыки и закрытый спецучасток. Некоторых из этих составляющих у пилота красной «стихи» не наблюдалось.

Один из поворотов оказался круче, чем предполагал водитель, темп входа — явно высоковат, да и, вероятно, была ошибка с траекторией. Спидометр, насколько это позволяет судить качество записи, «на подлете» показывал 120–140 км/ч. Водиле повезло, что в момент вылета на встречной полосе никого не было. Подлежит ли Subaru восстановлению и, вообще, целесообразно ли оно — вопрос.

Еще суровее могут быть последствия гонок в туннеле.

Порой высокие скорости для достижения зрелищных результатов вовсе необязательны. Достаточно невнимательности и попутного Ferrari.

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