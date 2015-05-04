RDS: шоу на Moscow Raceway

Новый сезон Российской Дрифт Серии (RDS) стартовал 5–6 мая: первый этап прошел на Moscow Raceway.

Дрифтерам удалось привести зрителей на трибуны. Это главное, что можно сказать о прошедшем соревновании. И это весьма показательно для автоспорта в России. Визуально трибуна в «улитке» была заполнена на половину, если не более: надо помнить, что трибуна большая, состоит из нескольких секторов. Возможно, такого не было и в 2012 году, когда на Moscow Raceway прошло первое международное соревнование Formula Renault 3.5 и Eurocup Renault 2.0, причем с бесплатным входом.

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян По подсчетам организаторов RDS первый этап посетило более пяти тысяч зрителей. Фото: Эмин Джафаров.

Официально дрифт не включен в список автоспортивных дисциплин FIA, хотя в перечне на сайте РАФ он появился. Конечно, спортивная составляющая здесь присутствует: есть определенные требования, которые надо исполнить, чтобы задание считалось выполненным. Пожалуй, можно сравнить его с фигурным катанием, где есть набор обязательных элементов, которые включаются в выступление. Однако с точки зрения обывателя, дрифт — это в первую очередь шоу: дым из-под колес, запах жженной резины, заносы. Яркое зрелище, которое интересно смотреть, не вникая в нюансы. Тем более что судейство в российском дрифте в настоящее время — вещь достаточно субъективная. Нет той математически выверенной системы, как в Японии. Или в фигурном катании.

Возможно, количество зрителей на трибунах говорит о любви аудитории к шоу. Косвенно это подтверждают и сборы от фильма «Форсаж». А дрифт все-таки близок к этому фильму.

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян Заезд между Павлом Бусыгиным и Александром Дмитриенко. Фото: Евгений Муругин.

Конечно, есть среди зрителей и постоянные фанаты серии. Те, которые знают правила, следят за карьерой участников, наизусть могут пересказать спецификации автомобилей. Поэтому для них стал событием приезд на первый этап красноярских мастеров дрифта и участников японских и американских соревнований Георгия Чивчяна и Аркадия Цареградцева, чемпиона Украины Алексея Головни и многократного чемпиона РДС-Восток Ильи Федорова.

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян Заезд двух красноярцев Георгия Чивчяна и Аркадия Цареградцева. Победа в нем досталась Аркадию, и в первую очередь из-за поломки коробки передач на NGK Silvia S15 Георгия. Фото: Эмин Джафаров.

Сложностью стала сама трасса. Под соревновательную дистанцию выделили «улитку» — это выход из второго поворота, спуск к третьему и подъем к четвертому поворотам Moscow Raceway. Трасса в этих местах имеет достаточно заметный перепад высот: от второго поворота она спускается вниз, а от апекса третьего поворота поднимается вверх. Причем профиль также меняется, и сам участок в кольцевых гонках считается скоростным. Обгоны происходят в третьем повороте, но удаются не всем из-за хитрой траектории: не попал на нее, практически гарантированно окажешься за пределами трассы.

«Moscow Raceway для меня сложная и интересная трасса. По факту она еще быстрее, чем „Нижегородское кольцо“, — сравнивает один из участников RDS Аркадий Пучинин. — Она очень требовательна к моторам, особенно промежуток между первым и вторым поворотом. Постановка, первый поворот, он короткий, потом уходишь на „внешку“, перекладываешься и до следующего поворота нужно проехать большой „тягун“. Следующий поворот с двумя апексами, он под горку, с профилем во внешнюю сторону, машину стаскивает».

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян Аркадий Пучинин: «С мотором, который стоит в моем BMW E46 Touring, я выступаю уже несколько лет. Я регулярно делал ТО, обслуживал двигатель, немного совершенствовал. Также и перед этим сезоном. Основной упор был сделан на облегчение автомобиля. На тренировках на Moscow Raceway я успел проехать пяток „пристрелочных“ заездов и два в полную силу. Попробовал включить пятую передачу, и на спуске, где максимальная нагрузка, мотор „выплюнул“ масло, оно попало на коллектор, все задымилось. Я уже испугался, что загорелся. Хорошо, что обошлось, но на этом мое участие в этапе закончилось. Это мой первый умерший в дрифт-карьере двигатель. Я расстроен вдвойне, ведь RDS впервые на Moscow Raceway». Фото: Светлана Парфенова.

На Moscow Raceway дрифтерам оказалось сложно настроить технику должным образом, чтобы она выдержала заезд, и сложно удержаться на правильной траектории. Это и демонстрировали многие участники: кто-то цеплял траву и поднимал клубы пыли, кто-то выезжал за пределы трассы, а кто-то не попадал на вход в занос и проезжал поворот, как в кольцевых гонках. Отсюда и мало перекладок: в большинстве случаев было две — одна в начале отрезка, вторая в районе апекса третьего поворота, а идти вплотную почти ни у кого не получалось. Хотя в дрифте ценится именно этот показатель.

«Конфигурация трассы для дрифта на Moscow Raceway получилась весьма интересной. Возможно, зрителям с трибун она показалась очень длинной и достаточно простой. Но с точки зрения пилота это не так, — разъясняет одна из фаворитов сезона Екатерина Седых. — Ставишься, не успел моргнуть, и апекс! Только посмотрел прицел для перекладки, а вот уже и клиппинг-зона и вся трасса кричит „поворачивай!“, но это обман. Нужно гнать еще метров сто, что есть сил и пытаться не упасть внутрь. После этого необходимо погасить всю лишнюю скорость и попасть в крутой поворот, который нужно апексировать, а не ехать привычно широко. Заезд длится несколько секунд, а ты за это время успеваешь столько всего проанализировать и выжать из автомобиля все соки! Это и есть дрифт!».

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян Екатерина Седых: «Настроение на этапе было супер, несмотря на то, что я столкнулась с техническими проблемами. Традиционно я заявила два автомобиля: основной и запасной. И это меня в буквальном смысле спасло. На тренировках на машине, на которую я возлагала все свои надежды, умер мотор. Пришлось ехать на прошлогодней Nissan Silvia S15. Вот только к новому году развернулась безумная гонка вооружений, и я очень переживала, что мой автомобиль будет выглядеть слабым на фоне соперников. Тем не менее, механики смогли найти нужные настройки, а я смогла проехать квалификацию на этой сложной трассе с шестым результатом из 32 участников». Фото: Светлана Парфенова

Специально для новичков и создания большего шоу организаторы в субботу провели заезды по сетке ТОП-32. В нее попали все, кто прошел квалификацию — всего тридцать один пилот. Выйти в ТОП-16 удалось самым сильным и опытным, и тем, кто не сломался до этого: Георгию Чивчяну, Евгению Сатюкову, Федору Воробьеву, Алексею Головне, Аркадию Цареградцеву, Сергею Саку, Никите Шикову, Екатерине Седых, Павлу Бусыгину и другим.

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян Екатерина Седых: «В парных заездах я успешно прошла Андрея Песегова и Павла Бусыгина, но совершила ошибку с Иваном Никулиным, показав меньший угол. Мой итог — шестое место в личном зачете. С одной стороны, для этапа, собравшего сильнейших пилотов из всех регионов России и даже ближнего зарубежья — это круто. С другой, цель каждого пилота — подиум, и я не исключение». Фото: Светлана Парфенова.

Проезды по непростой трассе отсеяли претендентов на финал, и в последнем заезде сетка свела Аркадия Цареградцева и Никиту Шикова. Небольшая ошибка москвича автоматически вывела в победители красноярца. Признанный мастер дрифта Цареградцев по праву стал лучшим на первом этапе и возглавил личный зачет RDS.

Второй этап RDS состоится 26–27 мая в Нижнем Новгороде на трассе «Нижегородское кольцо».

RDS, РДС, дрифт, Moscow Raceway, Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Георгий Чивчян Финальный заезд первого этапа RDS: Аркадий Цареградцев против Никиты Шикова. Фото: Павел Ткачук.

Календарь RDS в 2017 году:

5–6 мая — 1 этап, Москва

26–27 мая — 2 этап, Нижний Новгород

10–11 июня — 3 этап, Рязань

7–8 июля — 4 этап, Сочи

28–29 июля — 5 этап, Рязань

18–19 августа — 6 этап, Нижний Новгород

8–9 сентября — 7 этап, Москва

Фотографии: Светлана Парфенова, Евгений Муругин, Павел Ткачук, Эмин Джафаров