13 часов на заднем колесе: японский скутерист установил мировой рекорд

Излюбленный мотоциклистами трюк под названием «вилли» возведен в абсолют. Масару Абе проехал в таком положении свыше… 500 километров!

Чтобы установить мировое достижение, о котором будут слагать легенды, недостаточно удерживать супермотард или спортбайк на заднем колесе на протяжение километра-другого. Тут требуется мастерство и, что особенно важно, железная выносливость. Продолжительность прошлого «вилли» способна вызвать легкий обморок: 331,0195 км в «свече» — это вам не мимо Смотровой на заднем колесе проехать! А нынешний рекорд, установленный Масару Абе, и вовсе из области фантастики.

Отважный японец выбрал не мощный байк, а скромный скутер Yamaha Jog. По территории автодрома Кавагучи мастер-мазохист мотался — только не падайте — более 13 часов! Прежний рекорд пал спустя 8 часов 18 минут и 43 секунды. Райдеру бы остановиться, но куда там, ведь целью было преодоление шести сотен километров! Увы, этого он сделать не смог из-за нестерпимой боли в спине и руках. Абе поставил переднее колесо на землю, записав на свой счет 500,5322 км. Для облегчения выполнения задачи на скутер установили спинку, а дозаправка производилась «в воздухе». Комплекс ощущений, испытанный рекордсменом, непередаваем. Руки онемели от боли, да так, что Абе перестал их чувствовать, а перед глазами все плыло, и райдер только наполовину оставался в сознании. Прибавьте к этому почти полное обезвоживание. Итак, есть желающие перекрыть его достижение?

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Фото: Automotonetwork