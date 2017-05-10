JMC Teshun: китайская ГАЗель оказалась недешевой

JMC Teshun — это перелицованный и слегка модернизированный Ford Transit второго поколения. Автомобиль предлагается с бензиновым или дизельным двигателем и двумя вариантами колесной базы.

Китайская компания Jiangling Motors Co. (JMC) занимается производством преимущественно коммерческих автомобилей, в том числе марки Ford. Семейство Transit второго поколения она выпускает с 1997 года, но лицензия на эту модель недавно закончилась. Разумеется, это не повод сворачивать выпуск, китайские специалисты провели рестайлинг Транзита и теперь будут продавать его как JMC Teshun.

Передок перелицованного автомобиля украшает большая трапециевидная фальшрадиаторная решетка, визуально опирающаяся в бампер, а в фарах — модные светодиодные гирлянды. В салоне — новые руль, щиток приборов и мультимедийная система с сенсорным экраном. Рычаг безальтернативной 5-ступенчатой коробки передач переехал на тумбочку (у оригинальной модели он торчал из пола). Двигателей предусмотрено два: безниновый 2,4-литровый мощностью 136 л.с. либо 2,8-литровый турбодизель мощностью 108 л.с.

Teshun уже доступен для заказа в Китае по цене от 108 900 юаней (924 тысячи рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ) за базовую короткобазную модификацию с бензиновым мотором и стандартной (полуторной) крышей. Длиннобазный дизельный микроавтобус с высокой крышей обойдется китайскому потребителю в 139 200 юаней (1,18 млн рублей).

Для сравнения скажем, что фургон ГАЗель Бизнес, ровесник Транзита второго поколения, стоит в России от 855 тысяч рублей, а микроавтобус можно купить за 960 тысяч рублей, предлагаются, в том числе, модификации с полным приводом. Из этого можно сделать вывод, что поставки в нашу страну китайских аналогов нецелесообразны.

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Фото: JMC