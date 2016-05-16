ФАС усовершенствует методику определения стоимости запчастей в ОСАГО

Во втором квартале этого года Антимонопольная служба должна представить Банку России, являющемуся регулятором страхового рынка, предложения по совершенствованию методики.

Стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готовит предложения по совершенствованию методики определения стоимости запчастей в ОСАГО, которую применяют страховщики для проведения восстановительного ремонта, говорится на сайте ФАС. Это лишит страховщиков возможности занижать стоимость ремонта по ОСАГО.

ФАС пришлось этим заняться потому, что в ведомство поступали жалобы автовладельцев на то, что реальная стоимость запчастей, используемых при ремонте, гораздо выше установленной в справочниках.

Методика определения стоимости ремонта по справочникам была принята еще в 2014 году и стала обязательной для страховых компаний, экспертов-техников и судебных экспертов. До этого стоимость ремонта, рассчитанная по одному и тому же страховому случаю разными экспертами, могла отличаться в разы. Единая методика РСА базируется на ценовых справочниках по запчастям, лакокрасочным материалам и ремонтным работам.

РСА несколько раз актуализировал справочники, приводя стоимость запчастей в соответствие со средней по рынку. Последний раз корректировка состоялась в ноябре 2016 года, когда стоимость запчастей снизилась на 2%.

Неясно, почему ФАС взялась за реформирование методики именно сейчас, так как в конце апреля вступил в действие закон о «ремонтном» ОСАГО, согласно которому страховые компании должны направлять автомобили пострадавших в ДТП на восстановительный ремонт, а денежную выплату осуществлять лишь в редких, специально оговоренных случаях.

«Автогражданку» реформировали неоднократно, только вот все ли пошло этому виду страхования на пользу? Об этом читайте в материале «Территория заблуждений».

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС