ФАС усовершенствует методику определения стоимости запчастей в ОСАГО

Стало известно, что Федеральная антимонопольная служба готовит предложения по совершенствованию методики определения стоимости запчастей в ОСАГО, которую применяют страховщики для проведения восстановительного ремонта, говорится на сайте ФАС. Это лишит страховщиков возможности занижать стоимость ремонта по ОСАГО.
ФАС пришлось этим заняться потому, что в ведомство поступали жалобы автовладельцев на то, что реальная стоимость запчастей, используемых при ремонте, гораздо выше установленной в справочниках.
Методика определения стоимости ремонта по справочникам была принята еще в 2014 году и стала обязательной для страховых компаний, экспертов-техников и судебных экспертов. До этого стоимость ремонта, рассчитанная по одному и тому же страховому случаю разными экспертами, могла отличаться в разы. Единая методика РСА базируется на ценовых справочниках по запчастям, лакокрасочным материалам и ремонтным работам.
РСА несколько раз актуализировал справочники, приводя стоимость запчастей в соответствие со средней по рынку. Последний раз корректировка состоялась в ноябре 2016 года, когда стоимость запчастей снизилась на 2%.
- Неясно, почему ФАС взялась за реформирование методики именно сейчас, так как в конце апреля вступил в действие закон о «ремонтном» ОСАГО, согласно которому страховые компании должны направлять автомобили пострадавших в ДТП на восстановительный ремонт, а денежную выплату осуществлять лишь в редких, специально оговоренных случаях.
- «Автогражданку» реформировали неоднократно, только вот все ли пошло этому виду страхования на пользу? Об этом читайте в материале «Территория заблуждений».
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС