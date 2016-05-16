Догонит и накажет: копы получили мощнейший «перехватчик» Ford

Компания Saleen передала одному из полицейских департаментов Калифорнии сумасшедшую «игрушку», вызывающую у стражей порядка детскую улыбку. У местных лихачей гамма эмоций совсем другая — шок, трепет и страх. Но встретятся ли они с ним, вопрос.

Как мы не раз отмечали, далеко не все спорткары с проблесковыми маячками и цветографической схемой призваны выполнять свои прямые полицейские задачи. Некоторые развлекают туристов, ездят с выставки на выставку и вообще мало заняты отловом всяких негодяев-нарушителей. Но есть и исключения. Так, недавно австралийские копы дорвались до свирепой «ешки» от Mercedes-AMG. Выйдет ли в рейд дикое купе от знаменитого тюнинг-ателье Saleen Automotive, которое вместе с Roush Performance входит в обойму ключевых специалистов по апгрейдам Мустангов? Не исключено, хотя его первоочередные задачи в составе полицейского парка округа Риверсайд, Калифорния, будут другие: участие в специальных мероприятиях, привлечение молодежи в ряды копов...

«Перехватчик» построен на базе современного Мустанга с 5,0-литровой «восьмеркой». Творение Стива Салина почти в два раза круче стандартного 431-сильного Форда. Двигатель модифицирован (среди новшеств числится механический нагнетатель) и выдает 730 л.с. и 812 Нм. Под радикально увеличенную отдачу модифицировали подвеску и установили мощные тормоза. По сути, перед нами Saleen S302 для спецзадач. «Это один из самых быстрых полицейских автомобилей в истории. Если попытаетесь уйти от стражей правопорядка Риверсайда, берегитесь. Ваши шансы скрыться крайне малы», — говорят в компании. И ведь не лукавят, ибо тюнинговый Mustang со специально тренированным офицером за рулем представляет собой грозное оружие.

На Нью-Йоркском автосалоне фордовцы показали куда более массовый Police Responder Hybrid Sedan, представляющий собой бензоэлектрический Fusion для нужд полиции.

Побольше узнать о «полицайках» разных стран мира вы можете в нашем обзоре.

Фото: Carscoops