Обновленный Haval H8: теперь больше чем кроссовер!

В Китае состоялась презентация обновленного полноразмерного кроссовера Haval H8, доступного, в том числе, на российском рынке. Автомобиль получил слегка освеженный дизайн и новую автоматическую коробку передач.

Haval H8
Haval H8

Haval > H8

Марка Haval, принадлежащая компании Great Wall Motor, не зря носит звание самой популярной в сегменте SUV китайского рынка: она все время обновляет и расширяет модельную линейку, уделяя при этом особое внимание актуальности технической начинки. Появившийся в 2013 году большой кроссовер Haval H8 изначально равнялся на таких западных грандов, как Audi Q7, а потому имеет продольно расположенный двигатель, независимую подвеску всех колес и полный привод.

Обновленная версия модели получила 8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF вместо прежнего 6-ступенчатого, при этом новый агрегат дополнен понижайкой с передаточным числом 2,48, то есть Haval H8 теперь можно считать внедорожником! Селектор АКП стал более компактным и нефиксируемым, а рядом с ним на центральном тоннеле расположилась шайба выбора режимов движения в зависимости от типа грунта — а-ля лендроверовская система Terrain Response. Из щитка приборов изъят аналоговый спидометр, он теперь совмещен с большим цветным экраном бортового компьютера.

Внешние изменения менее существенные и сводятся, в основном, к новой, более изысканной фальшрадиаторной решетке с пунктирным дизайном как у последних моделей Peugeot.

Обновленный автомобиль уже доступен для заказа в Китае с двумя 2,0-литровыми турбомоторами на выбор: бензиновым мощностью 251 л.с. и дизельным мощностью 190 л.с. Цены начинаются с отметки 183 800 юаней — это 1,52 млн рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ. Когда и в каком виде посвежевший Haval H8 доберется до России, пока не известно, наши дилеры сейчас предлагают дореформенные машины с бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. и 6-ступенчатым автоматом по цене от 1 864 900 рублей.

  • В начале мая Haval представил обновленный флагманский рамный внедорожник H9, его продажи в России начнутся осенью этого года.
  • О том, как Хавейлы собирают в Китае, читайте в материале нашего эксперта.
  • С тест-драйвом «За рулем» дорестайлингового кроссовера Haval H8 можно ознакомиться здесь.

Обновленный Haval H8: теперь больше чем кроссовер!

Фото: autohome.com.cn

Обновленный Haval H8: теперь больше чем кроссовер!
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Отзывы о Haval H8

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Комментарии (3)

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Богачи! Налетайте. Haval H8 и H9 этож мегараритетное авто. В Москве Ламборгини и Макларенов и то больше, чем этих авто.

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Китаец он и есть китаец. ну, хорошо, дизайн они скопировали, что то «переосмыслив», но в остальном то — это китаец. и то что он похож на авто европейского бренда, не делает его таковым! товар для любителей дешевых понтов, только проблема в том, что он совсем не дешев. по цене Шнивы-Хунтера пошел бы неплохо. как, в общем, и расходились у нас предидущие грейт уоллы ховеры и прочие дунфены.

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Какой же стремный логотип у Хавала, неужели китайцам не придумать что-нибудь поинтереснее, чем просто текст на красном фоне?

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