Обновленный Haval H8: теперь больше чем кроссовер!

В Китае состоялась презентация обновленного полноразмерного кроссовера Haval H8, доступного, в том числе, на российском рынке. Автомобиль получил слегка освеженный дизайн и новую автоматическую коробку передач.

Марка Haval, принадлежащая компании Great Wall Motor, не зря носит звание самой популярной в сегменте SUV китайского рынка: она все время обновляет и расширяет модельную линейку, уделяя при этом особое внимание актуальности технической начинки. Появившийся в 2013 году большой кроссовер Haval H8 изначально равнялся на таких западных грандов, как Audi Q7, а потому имеет продольно расположенный двигатель, независимую подвеску всех колес и полный привод.

Обновленная версия модели получила 8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF вместо прежнего 6-ступенчатого, при этом новый агрегат дополнен понижайкой с передаточным числом 2,48, то есть Haval H8 теперь можно считать внедорожником! Селектор АКП стал более компактным и нефиксируемым, а рядом с ним на центральном тоннеле расположилась шайба выбора режимов движения в зависимости от типа грунта — а-ля лендроверовская система Terrain Response. Из щитка приборов изъят аналоговый спидометр, он теперь совмещен с большим цветным экраном бортового компьютера.

Внешние изменения менее существенные и сводятся, в основном, к новой, более изысканной фальшрадиаторной решетке с пунктирным дизайном как у последних моделей Peugeot.

Обновленный автомобиль уже доступен для заказа в Китае с двумя 2,0-литровыми турбомоторами на выбор: бензиновым мощностью 251 л.с. и дизельным мощностью 190 л.с. Цены начинаются с отметки 183 800 юаней — это 1,52 млн рублей по текущему обменному курсу ЦБ РФ. Когда и в каком виде посвежевший Haval H8 доберется до России, пока не известно, наши дилеры сейчас предлагают дореформенные машины с бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. и 6-ступенчатым автоматом по цене от 1 864 900 рублей.

В начале мая Haval представил обновленный флагманский рамный внедорожник H9, его продажи в России начнутся осенью этого года.

О том, как Хавейлы собирают в Китае, читайте в материале нашего эксперта.

С тест-драйвом «За рулем» дорестайлингового кроссовера Haval H8 можно ознакомиться здесь.

Фото: autohome.com.cn