В Сингапуре можно купить роскошный автомобиль с помощью автомата

Приобрести на этом острове автомобиль теперь так же просто, как банку пепси-колы или шоколадку. Город-государство на юго-востоке Азии располагает крупнейшим в мире автоматом по продаже машин. Открыл кар-автомат ритейлер Autobahn Motors, специализирующийся на машинах с пробегом.

Сначала компания Autobahn Motors продавала автомобили в традиционных шоу-румах, но так как нужно было расширять площадку, а это в условиях ограниченного пространства Сингапура отнюдь не просто, она решила прибегнуть к этому нетривиальному решению.

Таким образом и появилась эта 15-этажная башня, похожая на коллекцию Hot Wheels, которая есть почти у каждого мальчика.

В вендинговом аппарате могут разместиться до 60 лучших роскошных автомобилей в мире, современные спорткары и классика — Ferrari, Porsche и Bentley. Покупатели оплачивают понравившийся автомобиль через мобильное приложение и с помощью сенсорной панели управления, расположенной у основания конструкции, он в течение двух минут будет доставлен владельцу. Скорость доставки зависит от того, на каком этаже «живет» элитная машина.

Мало того, что этот торговый автомат является футуристичным украшением города, он еще и решает одну из самых больших проблем мегаполиса, связанную с нехваткой места.

Подобный автомат по продаже машин есть и в США, но, конечно, он не такой огромный. Американский ритейлер объясняет, что за счет экономии на персонале автомобили удается продавать чуть дешевле.



Фото, видео: YouTube