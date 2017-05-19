Новая Honda CR-V приехала в Россию: названы цены

Для компактного кроссовера пятого поколения отечественный рынок стал первым среди европейских. Для начала он будет доступен с 2,4-литровым двигателем.

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

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О свежем «серванте» мы рассказывали множество раз, а теперь сообщим главное — сроки выхода на рынок и цены, которые были объявлены в рамках российской презентации модели. В июле к нам приедут паркетники с 2,4-литровым двигателем (186 л.с. и 244 Нм). Минимальный прайс — 2 109 900 рублей. Немало! Главными соперниками хондовцы, само собой, видят кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5, причем они в сопоставимых версиях дешевле: «равик» с агрегатом «два и пять» стоит от 1 891 000 рублей, а красотка CX-5 с 2,5-литровым мотором и того дешевле — минимум 1 783 000 рублей.

Следом за базовым CR-V Lifestyle идет исполнение Executive, которое на 40 тыс. рублей дороже, и топовое Prestige за 2 389 900 рублей. В сентябре к нам приедут модификации с 2,0-литровым 150-сильным агрегатом, и уж они-то окажутся дешевле. Оба исполнения комплектуются вариатором и только полным приводом.

Говорить об объемах продаж пока не приходится, но очевидно, что в CR-V будут влюбляться. Живьем модель очень хороша и смахивает не столько на свою предшественницу, сколько на Pilot. Причем это касается и дизайна, и габаритов. Длина по сравнению с моделью предыдущего поколения уменьшилась с 4605 до 4586 мм, но ширина выросла на 35 мм, до 1855 мм, и вкупе с рельефом мускулов колесных арок заставляет компактный паркетник казаться этаким лобастеньким здоровяком. Интерьер стал добротнее, салон — заметно просторнее (колесная база приросла на 30 мм). Да, чуть не забыли — семиместную версию хондовцы к нам везти не планируют. А что планируют? В этом году уже больше ничего — ставка делается на новый CR-V.

  • Недавно мы давали подробную раскладку по комплектациям нового CR-V.
  • В конце марта на мотор-шоу в Бангкоке представили «сервант» с семиместным салоном. Интересно, что установка «галерки» не потребовала ни растяжки колесной базы, ни удлинения кузова.

Новая Honda CR-V приехала в Россию: названы цены

Фото: «За рулем.РФ» и Honda

Новая Honda CR-V приехала в Россию: названы цены
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Отзывы о Honda CR-V

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Комментарии (9)

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0

А чо так «скромно»? Уж заряжали бы сразу 3 миллиона, а лучше 4, гулять так гулять... ))) Это ж как надо любить Хонду чтобы добровольно ее купить за такую цену?

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+5

Будет штучный товар за такие деньги

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+3
chameleon

За такие деньги все штучный товар. Вопрос в том, как Honda будет поддерживать дилерскую сеть, особенно в регионах, когда у них кроме CR-V больше других ходовых автомобилей не осталось?

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0
Alexandr

Думаю никак) Наверное есть надежда на медленное восстановление рынка (вон Мицу планируют уже вернуть ASX) Но учитывая, что у Хонды все модели импортируемые цены всегда будут выше конкурентов.

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0
chameleon

Хонда у нас никогда особо не продавалась, они и не обламываются. Чем-то похожа на Субару, для своего круга потребителей в крупных городах. На заказ им работать привычно, они также штучно и мотоциклы везут. Представительство и сервисы работают на несколько направлений авто, моцики, газонокосилки, генераторы, лодочные моторы ит.п. Вот так с миру по нитке себе выручку и обеспечивают.

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0
Alexandr

За такие деньги крузаки совсем не штучный товар, но тут хондовцы предлагают, грубо говоря, рав4 по цене прадо, а значит идут лесом. Но, походу, они не слишком из-за этого переживают, т.к. давно поставили крест на нашем рынке.
Новый тигуан или туссан по цене-содержанию намного интереснее.

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0
Demitrius

Всё верно, им лучше теперь газонокосилками торговать...)))

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+2