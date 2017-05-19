Новая Honda CR-V приехала в Россию: названы цены

Для компактного кроссовера пятого поколения отечественный рынок стал первым среди европейских. Для начала он будет доступен с 2,4-литровым двигателем.

О свежем «серванте» мы рассказывали множество раз, а теперь сообщим главное — сроки выхода на рынок и цены, которые были объявлены в рамках российской презентации модели. В июле к нам приедут паркетники с 2,4-литровым двигателем (186 л.с. и 244 Нм). Минимальный прайс — 2 109 900 рублей. Немало! Главными соперниками хондовцы, само собой, видят кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5, причем они в сопоставимых версиях дешевле: «равик» с агрегатом «два и пять» стоит от 1 891 000 рублей, а красотка CX-5 с 2,5-литровым мотором и того дешевле — минимум 1 783 000 рублей.

Следом за базовым CR-V Lifestyle идет исполнение Executive, которое на 40 тыс. рублей дороже, и топовое Prestige за 2 389 900 рублей. В сентябре к нам приедут модификации с 2,0-литровым 150-сильным агрегатом, и уж они-то окажутся дешевле. Оба исполнения комплектуются вариатором и только полным приводом.

Говорить об объемах продаж пока не приходится, но очевидно, что в CR-V будут влюбляться. Живьем модель очень хороша и смахивает не столько на свою предшественницу, сколько на Pilot. Причем это касается и дизайна, и габаритов. Длина по сравнению с моделью предыдущего поколения уменьшилась с 4605 до 4586 мм, но ширина выросла на 35 мм, до 1855 мм, и вкупе с рельефом мускулов колесных арок заставляет компактный паркетник казаться этаким лобастеньким здоровяком. Интерьер стал добротнее, салон — заметно просторнее (колесная база приросла на 30 мм). Да, чуть не забыли — семиместную версию хондовцы к нам везти не планируют. А что планируют? В этом году уже больше ничего — ставка делается на новый CR-V.

Недавно мы давали подробную раскладку по комплектациям нового CR-V.

В конце марта на мотор-шоу в Бангкоке представили «сервант» с семиместным салоном. Интересно, что установка «галерки» не потребовала ни растяжки колесной базы, ни удлинения кузова.

Фото: «За рулем.РФ» и Honda