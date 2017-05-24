Лобовая атака: Nissan Patrol против 57 тонн

Австралийские водители порой отжигают похлеще наших. Некоторые даже выживают.

Nissan Patrol
Nissan Patrol

Nissan > Patrol

Столкновение с фурой — один из самых страшных сценариев ДТП, а незапланированная встреча с гигантским австралийским «поездом»… В общем, такое лучше даже себе не представлять. Но для местных драйверов громадные грузовики — привычное явление, и некоторые совершают рискованные маневры в опасной близости. Водитель одного такого 57-тонного тягача чуть было не расплющил Nissan Patrol Y61, совершающий обгон по встречной полосе. Разминулись буквально чудом.

  • А этому «гонщику» не повезло — после контакта с фурой спортседан можно смело отправлять на свалку.
  • Недавно курьезный случай произошел в США. Водитель-дальнобойщик не заметил Nissan Maxima, зацепившийся за его большегруз, и протащил его по шоссе.

Фото, видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Nissan Patrol

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии (1)

Страшно! А вот и зря повезло... Такой чудак, на букву М, рано или поздно убьёт ...
Пы.сы. Всегда «убивает» как большинство владельцев более мощных машин выходит на обгон, передачу ВКЛЮЧИ поменьше (селектор переведи), ну хотя бы газ в пол...

Ответить#
+2