Лобовая атака: Nissan Patrol против 57 тонн

6 самых доступных полноприводных кроссоверов с автоматом Российский авторынок постоянно трансформируется: еще недавно у нас были в чести седаны В- и С-классов, однако сейчас пальму первенства у них постепенно забирают кроссоверы. Их продажи растут быстрее рынка! «Диодный ксенон» — вне закона! Где в машине торпеда? Можно ли заменять батарею аккумулятором? Продолжаем собирать неграмотные термины. Запах от кондиционера — как избавиться? В этом выпуске «Технической среды» рассказываем и показываем, как избавиться от неприятного запаха в системе кондиционирования воздуха в салоне вашего автомобиля.